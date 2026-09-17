Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 16:43

IFARHU explora alianzas con universidades de Estados Unidos para estudiantes panameños

El director general del IFARHU y su equipo de trabajo se reunieron con representantes de distintas universidades estadounidenses.

IFARHU explora alianzas con universidades de Estados Unidos.

IFARHU explora alianzas con universidades de Estados Unidos.

Portal del IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició conversaciones dirigidas a ampliar las oportunidades de educación superior disponibles para estudiantes panameños en Estados Unidos.

El director general de la institución y su equipo de trabajo se reunieron con representantes de distintas universidades estadounidenses, quienes presentaron propuestas de estudios y analizaron posibles mecanismos de cooperación académica.

En el encuentro también participaron representantes de Shorelight, plataforma educativa que acompaña a estudiantes internacionales durante los procesos de admisión, ingreso y adaptación a universidades de Estados Unidos.

Durante la reunión se compartió información sobre programas académicos y alternativas de formación que podrían beneficiar a jóvenes interesados en cursar estudios universitarios en ese país.

El acercamiento busca fortalecer los vínculos entre el IFARHU y centros estadounidenses de educación superior, además de evaluar futuras alianzas que permitan diversificar las opciones de preparación profesional para los panameños.

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