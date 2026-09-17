IFARHU explora alianzas con universidades de Estados Unidos para estudiantes panameños

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició conversaciones dirigidas a ampliar las oportunidades de educación superior disponibles para estudiantes panameños en Estados Unidos.
En el encuentro también participaron representantes de Shorelight, plataforma educativa que acompaña a estudiantes internacionales durante los procesos de admisión, ingreso y adaptación a universidades de Estados Unidos.
Durante la reunión se compartió información sobre programas académicos y alternativas de formación que podrían beneficiar a jóvenes interesados en cursar estudios universitarios en ese país.
El acercamiento busca fortalecer los vínculos entre el IFARHU y centros estadounidenses de educación superior, además de evaluar futuras alianzas que permitan diversificar las opciones de preparación profesional para los panameños.