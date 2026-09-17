PASE-U: guía paso a paso para activar la aplicación Punch by Caja de Ahorros y consultar el saldo

Guía paso a paso para activar la aplicación del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) detalló cómo activar y utilizar la aplicación móvil "Punch by Caja de Ahorros", una herramienta digital orientada a que los acudientes de los estudiantes beneficiarios gestionen los fondos del programa PASE-U .

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Procedimiento para activar la aplicación Punch by Caja de Ahorros

Descarga de la aplicación: Acceda a las tiendas digitales Google Play Store (Android) o App Store (iOS) y descargue la plataforma móvil "Punch by Caja de Ahorros".

Registro de usuario: Seleccione el país de residencia e ingrese un correo electrónico válido junto con el número de teléfono celular del acudiente.

Escaneo de datos biométricos: Ingrese los datos biométricos del acudiente y escanee la cédula de identidad por ambos lados (frente y reverso).

Uso de la aplicación y la nueva tarjeta PASE-U

La nueva herramienta digital de la Caja de Ahorros permite realizar compras únicamente en supermercados, farmacias, ópticas, tiendas de uniformes y útiles escolares, así como pagar el servicio de transporte público en el Metro y Metrobús.

Desde la plataforma se pueden ejecutar pagos en caso de no contar con la tarjeta de débito física al momento de la transacción. Asimismo, los acudientes pueden consultar su saldo disponible y monitorear los movimientos de la cuenta en tiempo real.

Adicionalmente, el documento cobrable se ha entregado en la mayoría de las provincias, lo que permite a las familias con más de un estudiante en el sistema educativo recibir los desembolsos correspondientes, así como las asignaciones por puesto distinguido y concurso general.