PASE-U 2026: ¿Dónde retirar la tarjeta este jueves 17 de septiembre?

Los padres, madres y acudientes de Panamá Norte podrán retirar la tarjeta del PASE-U 2026 durante la jornada de entrega que realizará el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros .

La jornada de entrega de la Tarjeta PUNCH se desarrollará desde este jueves 17 hasta el sábado 19 de septiembre, de acuerdo con la programación establecida para los centros educativos de la región.

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¿Quiénes recibirán la tarjeta PASE-U en Panamá Norte?

En Panamá Norte, la jornada está dirigida a:

29,546 acudientes .

. 41,592 beneficiarios .

. Un desembolso de B/.4,540,050.00.

El IFARHU exhortó a los padres, madres y acudientes a mantenerse atentos a la programación correspondiente a su centro educativo y acudir en la fecha indicada para completar el proceso de entrega.

¿Dónde retirar la tarjeta PUNCH?

La entrega corresponde a los beneficiarios de la región de Panamá Norte, pero los acudientes deben consultar la programación asignada a su centro educativo para conocer la fecha y el lugar que les corresponde.

El llamado de las autoridades es a evitar acudir fuera de la fecha establecida para cada colegio, con el objetivo de mantener el orden y facilitar la atención durante la jornada.

¿Cuándo será la entrega en Panamá Norte?

La jornada se realizará durante tres días:

Jueves 17 de septiembre

Viernes 18 de septiembre

Sábado 19 de septiembre

Los acudientes deben verificar la programación de su centro educativo antes de trasladarse al punto de entrega.

¿Cuánto dinero será desembolsado?

Para esta jornada en Panamá Norte se contempla un desembolso total de B/.4,540,050.00, destinado a los beneficiarios del programa.

La tarjeta PUNCH permitirá a los beneficiarios recibir el pago correspondiente al PASE-U mediante el mecanismo establecido para este programa.