Asamblea inicia debate de reformas electorales: estos son los temas sobre la mesa

La Asamblea Nacional inició el miércoles 16 de septiembre el primer debate del proyecto de Ley 699, que plantea modificaciones al Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029.

La discusión está a cargo de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que comenzó la jornada con la lectura del proyecto y abrió un espacio para que diputados, organizaciones y ciudadanos expusieran sus observaciones.

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El proyecto fue presentado por el Tribunal Electoral (TE) y contiene 169 artículos con propuestas relacionadas con el financiamiento político, la formación de partidos, las candidaturas por libre postulación y mecanismos de participación ciudadana.

¿Qué temas se discuten en las reformas electorales?

Sectores políticos mostraron su inconformidad por la no inclusión de propuestas acordadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en el paquete de reformas presentado por el @tepanama.

Este miércoles la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la… pic.twitter.com/knQazKWoVW — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

Durante el inicio del primer debate fueron planteados, entre otros, los siguientes asuntos:

Paridad de género .

. Financiamiento estatal de las campañas.

de las campañas. Límites al financiamiento privado .

. Facultades del Tribunal Electoral para emitir reglamentaciones durante los procesos electorales.

para emitir reglamentaciones durante los procesos electorales. Requisitos y mecanismos para la libre postulación .

. Reglas para la creación de nuevos partidos políticos .

. Mecanismos de participación y consulta ciudadana.

La discusión todavía no representa la aprobación definitiva de estas modificaciones. El texto puede ser objeto de propuestas y cambios durante el primer debate.

Sectores cuestionan el contenido del proyecto

Durante la discusión también surgieron cuestionamientos de sectores políticos y participantes del proceso de reformas electorales sobre el contenido del proyecto presentado por el Tribunal Electoral.

El planteamiento central es que algunas propuestas discutidas y acordadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales no estarían reflejadas en los mismos términos en el documento que llegó a la Asamblea.

Inicia primer debate de Reformas Electoraleshttps://t.co/PVeKYztsxJ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2026

Sin embargo, el Tribunal Electoral ha señalado que el proyecto presentado ante el Legislativo recoge las conclusiones del proceso desarrollado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales y que las propuestas fueron trabajadas mediante mesas técnicas y legales.

Por ello, durante el debate legislativo se prevé la presentación de modificaciones al texto.

¿Cómo fue la participación ciudadana?

La Comisión de Gobierno estableció un mecanismo para que los ciudadanos y organizaciones interesados pudieran intervenir durante la sesión.

Según la Asamblea Nacional, los diputados de la comisión tuvieron 30 minutos para intervenir; los diputados con derecho a voz y anotados en la lista contaron con 10 minutos, mientras que las organizaciones y ciudadanos participantes dispusieron de cinco minutos para presentar sus propuestas y comentarios.

Entre quienes participaron estuvieron representantes de la sociedad civil, académicos y la abogada Alma Cortés, delegada de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

¿Qué sigue ahora con el proyecto 699?

La Comisión de Gobierno se declaró en sesión permanente para continuar con el análisis del proyecto.

La discusión será retomada el próximo miércoles, cuando los nueve diputados que integran la comisión continúen con sus intervenciones y se analicen las propuestas de modificación antes de proceder a la votación en primer debate.

El proyecto deberá superar las distintas etapas del proceso legislativo antes de convertirse en una reforma al Código Electoral.