Pensión mínima de B/.600: más de 95,000 jubilados serían beneficiados con el proyecto de ley

A principios de septiembre culminó la discusión de la mesa técnica encargada de evaluar la viabilidad del Proyecto de Ley 491, que busca establecer una pensión mínima de B/. 600.00 mensuales para jubilados y pensionados.

Los representantes de los jubilados y defensores de la iniciativa presentada por la diputada Grace Hernández presentaron su informe final ante el pleno de la Asamblea Nacional, con la solicitud formal de levantar la suspensión del trámite para proceder con la votación en tercer debate.

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El futuro de la medida quedará en manos de los diputados una vez se acoja formalmente dicha solicitud.

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Alcance y financiamiento de las nuevas pensiones

De acuerdo con el informe, la propuesta beneficiaría a más de 95,000 personas que actualmente perciben ingresos inferiores a dicho monto, con el propósito de mejorar sus condiciones económicas. Para sustentar este incremento, la norma contempla la creación de un fondo especial que se financiaría mediante las siguientes disposiciones: