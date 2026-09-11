Pensión mínima de B/.600: más de 95,000 jubilados serían beneficiados con el proyecto de ley

A principios de septiembre culminó la discusión de la mesa técnica encargada de evaluar la viabilidad del Proyecto de Ley 491, que busca establecer una pensión mínima de B/. 600.00 mensuales para jubilados y pensionados.
El futuro de la medida quedará en manos de los diputados una vez se acoja formalmente dicha solicitud.
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Alcance y financiamiento de las nuevas pensiones
De acuerdo con el informe, la propuesta beneficiaría a más de 95,000 personas que actualmente perciben ingresos inferiores a dicho monto, con el propósito de mejorar sus condiciones económicas. Para sustentar este incremento, la norma contempla la creación de un fondo especial que se financiaría mediante las siguientes disposiciones:
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Aplicación de gravamen: Un cobro de B/. 10.00 por cada contenedor de 20 pies (TEU) manejado en los puertos panameños.
Recaudación portuaria: La asignación directa de dichos ingresos al fondo destinado al equiparamiento de las pensiones.