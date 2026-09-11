Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 09:30

Segundo pago del PASE-U: ¿cuánto recibirán los estudiantes de secundaria?

El IFARHU informó que el pago del PASE-U se acreditará mediante la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros.

Pago del PASE-U del IFARHU. 

Pago del PASE-U del IFARHU. 

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los estudiantes de educación secundaria recibirán un desembolso de 120 balboas correspondiente al segundo pago del PASE-U, para un total de 360 balboas al año.

Pagos anuales del PASE-U

El esquema de asignación anual y trimestral del programa se distribuye de la siguiente manera:

  • Educación primaria: 270 balboas anuales (90 balboas cada tres meses).

  • Educación premedia: 360 balboas anuales (120 balboas cada tres meses).

  • Educación media: 450 balboas anuales (150 balboas cada tres meses).

Para hacer efectivo el desembolso programado para el mes de octubre, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Control de asistencia: Contar con el registro oficial que certifique la asistencia regular del estudiante a clases.

  • Escuela para Padres: Presentar la verificación de participación y asistencia del acudiente a las sesiones formativas del programa.

¿Cómo se pagará el PASE-U?

De acuerdo con la institución, el pago se acreditará mediante la tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros asignada a los beneficiarios.

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