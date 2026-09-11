Costa Rica Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 09:54

Panameño requerido desde hace 6 años cae en Costa Rica: autoridades lo vinculan al Tren de Aragua

Un panameño requerido desde hace seis años fue detenido en Costa Rica y entregado a Panamá. Autoridades señalan presuntos vínculos con el Tren de Aragua.

Panameño requerido desde hace 6 años cae en Costa Rica

Panameño requerido desde hace 6 años cae en Costa Rica

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un ciudadano panameño fue detenido en Costa Rica y posteriormente entregado a las autoridades de Panamá, luego de que las autoridades costarricenses informaran que era requerido en el país desde hace aproximadamente seis años.

Según explicó Pablo Martínez, director de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica, el detenido tendría presuntos vínculos con varias organizaciones criminales que operan en Costa Rica y Panamá y que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionadas con la organización conocida como Tren de Aragua.

Contenido de interés: Funcionarios de la Unachi llevan dos quincenas sin cobrar: rector pide paciencia ante “limbo administrativo”

¿Con qué organizaciones estaría relacionado?

Martínez señaló que el panameño estaría relacionado con grupos identificados como Los Pérez, Los Cañones, Los Cárcamos y Los Galácticos.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario costarricense, estas organizaciones tendrían operaciones tanto en Costa Rica como en Panamá y estarían vinculadas con el Tren de Aragua.

Las autoridades no han presentado, en la información suministrada, detalles adicionales sobre las investigaciones o los delitos específicos por los que el ciudadano es requerido en Panamá.

Panameño fue entregado a las autoridades de Panamá

El director de Inteligencia y Seguridad Nacional confirmó que, después de su detención en Costa Rica, el ciudadano panameño fue entregado a las autoridades de Panamá.

El caso queda ahora en manos de las autoridades panameñas, que deberán determinar las acciones correspondientes de acuerdo con las investigaciones y procesos judiciales existentes.

La detención se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades de ambos países para identificar y desarticular estructuras criminales que mantienen operaciones o conexiones en territorio costarricense y panameño.

Hasta que las autoridades judiciales determinen responsabilidades, las presuntas vinculaciones atribuidas al detenido deben entenderse como parte de las investigaciones y señalamientos realizados por las autoridades.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados se movilizan: ¿Qué están exigiendo y que respondió el gobierno?

Detectan tala ilegal dentro del Parque Internacional La Amistad

Olimpiada Nacional de Robótica WRO Panamá 2026 reúne a 380 estudiante

Recomendadas

Más Noticias