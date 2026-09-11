Panameño requerido desde hace 6 años cae en Costa Rica: autoridades lo vinculan al Tren de Aragua

Un ciudadano panameño fue detenido en Costa Rica y posteriormente entregado a las autoridades de Panamá, luego de que las autoridades costarricenses informaran que era requerido en el país desde hace aproximadamente seis años.

Según explicó Pablo Martínez, director de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica, el detenido tendría presuntos vínculos con varias organizaciones criminales que operan en Costa Rica y Panamá y que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionadas con la organización conocida como Tren de Aragua .

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¿Con qué organizaciones estaría relacionado?

Martínez señaló que el panameño estaría relacionado con grupos identificados como Los Pérez, Los Cañones, Los Cárcamos y Los Galácticos.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario costarricense, estas organizaciones tendrían operaciones tanto en Costa Rica como en Panamá y estarían vinculadas con el Tren de Aragua.

Autoridades de Costa Rica informaron sobre la detención de un panameño con presuntos vínculos con la organización criminal conocida como Tren de Aragua.



Pablo Martínez, director de Inteligencia y Seguridad Nacional, detalló que esta persona era requerida en Panamá desde hace 6… pic.twitter.com/AsAJ2SiNu5 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2026

Las autoridades no han presentado, en la información suministrada, detalles adicionales sobre las investigaciones o los delitos específicos por los que el ciudadano es requerido en Panamá.

Panameño fue entregado a las autoridades de Panamá

El director de Inteligencia y Seguridad Nacional confirmó que, después de su detención en Costa Rica, el ciudadano panameño fue entregado a las autoridades de Panamá.

El caso queda ahora en manos de las autoridades panameñas, que deberán determinar las acciones correspondientes de acuerdo con las investigaciones y procesos judiciales existentes.

La detención se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades de ambos países para identificar y desarticular estructuras criminales que mantienen operaciones o conexiones en territorio costarricense y panameño.

Hasta que las autoridades judiciales determinen responsabilidades, las presuntas vinculaciones atribuidas al detenido deben entenderse como parte de las investigaciones y señalamientos realizados por las autoridades.