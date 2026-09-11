Funcionarios de la Unachi llevan dos quincenas sin cobrar: rector pide paciencia ante "limbo administrativo"

La situación financiera de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se complica, mientras funcionarios de la casa de estudios superiores denuncian que acumulan dos quincenas sin recibir sus salarios.

El nuevo rector de la institución, Absel Navarro, reconoció las dificultades administrativas que enfrenta la universidad y pidió paciencia mientras su administración revisa la situación.

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Navarro explicó que la nueva gestión se encuentra actualmente en un “limbo administrativo”, debido a que todavía no se han completado procesos que considera necesarios para comenzar a tomar decisiones dentro de la institución.

Nuevo rector pide tiempo para resolver la situación

Durante sus declaraciones, Navarro señaló que resulta difícil exigir resultados a una administración que apenas lleva unos días al frente de la universidad.

Se agrava la situación financiera de la @UNACHIpanama, los funcionarios de la casa de estudios superiores tienen dos quincenas sin cobrar.



El nuevo rector, Absel Navarro, reiteró que están en un limbo administrativo y pidió paciencia para revisar la situación: “se nos hace… pic.twitter.com/0vVQanR88l — Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2026

“Se nos hace extraño que una nueva administración en seis, cinco días se nos están exigiendo situaciones que no se pueden resolver en cinco o seis días”, expresó el rector. “Se nos hace extraño que una nueva administración en seis, cinco días se nos están exigiendo situaciones que no se pueden resolver en cinco o seis días”, expresó el rector.

Según Navarro, la situación requiere tiempo y debe abordarse “paso por paso”, mientras se revisan los asuntos administrativos pendientes.

Uno de los principales obstáculos, explicó, es que todavía no se han podido concretar algunas designaciones y procesos internos.

“No hemos podido nombrar ni a los vicerrectores”

El rector aseguró que, hasta el momento, su administración tampoco ha podido realizar contrataciones ni completar los nombramientos de las autoridades que lo acompañarán en la gestión.

“Todavía no hemos podido realizar contrataciones de ningún tipo”, manifestó. “Todavía no hemos podido realizar contrataciones de ningún tipo”, manifestó.

Navarro también se refirió a comentarios que circulan en redes sociales sobre supuestos nombramientos, particularmente relacionados con la dirección de una cafetería.

Aseguró que su administración no ha realizado esos nombramientos y que todavía no ha podido designar siquiera a los vicerrectores. “No hemos podido nombrar ni a los vicerrectores, no tenemos firma, no tenemos nada”, afirmó.

Funcionarios esperan el pago de dos quincenas

Mientras la nueva administración intenta completar los procesos internos, los funcionarios de la Unachi enfrentan una situación económica complicada debido a la falta de pago de dos quincenas.

La situación genera preocupación entre los trabajadores, que esperan conocer cuándo se normalizará el desembolso de sus salarios y qué medidas adoptará la nueva administración universitaria para atender el problema.

Por ahora, el rector ha solicitado tiempo para revisar la situación administrativa y financiera de la institución y avanzar en la solución de los asuntos pendientes.

La atención está puesta ahora en conocer cuándo se podrán efectuar los pagos atrasados y cuándo la nueva administración podrá asumir plenamente las funciones administrativas necesarias para manejar la universidad.