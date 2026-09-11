Pensión alimenticia: analizan nuevas medidas para padres que incumplan con el pago en Panamá

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Paulette Thomas, realizó una mesa técnica para analizar posibles modificaciones a la Ley General de Pensión Alimenticia .

La discusión reúne tres iniciativas que buscan fortalecer el cumplimiento de la obligación de padres y madres de garantizar la manutención de sus hijos y colocar el interés superior del menor por encima de cualquier otra consideración.

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¿Qué cambios se analizan para la pensión alimenticia?

Durante la mesa técnica fueron analizadas tres propuestas de modificación a la legislación vigente. Una de ellas fue presentada en 2024 por la diputada Alexandra Brenes y plantea fortalecer el derecho del menor a recibir su pensión alimenticia de manera efectiva e intransferible.

Esta iniciativa fue sometida durante un año al análisis de distintos sectores relacionados con el tema, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Defensoría del Pueblo y el Órgano Judicial.

Otra propuesta fue presentada por el diputado Jairo Salazar, quien planteó reforzar la obligatoriedad del padre o la madre de cumplir con la manutención de sus hijos, priorizando esta responsabilidad frente a otros compromisos.

Durante la discusión, Salazar señaló que ha conocido casos de madres que reclaman el cumplimiento del derecho de sus hijos a recibir la pensión mientras el progenitor evade su responsabilidad.

También buscan revisar el monto de la pensión

La tercera iniciativa fue presentada por la diputada suplente Mercedes Gálvez y plantea establecer mecanismos para revisar la cuota de pensión alimenticia de acuerdo con la situación económica del padre o la madre obligado a pagarla.

La propuesta contempla que una modificación de la cuota pueda solicitarse mediante una petición justificada y acompañada de pruebas que sustenten la necesidad de aumentar o reducir el monto establecido.

De esta manera, el monto de la pensión podría ser revisado cuando existan cambios en las circunstancias económicas que dieron origen a la cuota.

¿Qué pasará con las tres propuestas?

La presidenta de la comisión, Paulette Thomas, explicó que la mesa técnica busca integrar las tres iniciativas en un solo documento, con el propósito de fortalecer la legislación y establecer mecanismos que permitan garantizar el derecho de los menores a recibir su alimentación y manutención.

Uno de los principales problemas señalados durante la discusión es el incumplimiento de las pensiones alimenticias, por lo que los diputados evalúan medidas adicionales para incentivar el pago.

Entre las alternativas planteadas se encuentran posibles restricciones relacionadas con membresías u otros mecanismos de presión para lograr el cumplimiento de la obligación.

Sin embargo, estas medidas todavía se encuentran en etapa de análisis y discusión, por lo que no constituyen restricciones aprobadas ni de aplicación inmediata.

La comisión busca que las modificaciones que finalmente se incorporen a la legislación permitan hacer efectivo el pago de las pensiones y que el interés y bienestar del menor prevalezcan sobre cualquier otra consideración.