¿Lloverá este viernes en Panamá? Estas son las provincias bajo vigilancia y las horas de mayor precipitación

Panamá tendrá este viernes 11 de septiembre condiciones favorables para lluvias y tormentas, de acuerdo con el aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que mantiene vigilancia sobre el territorio nacional y las zonas marítimas.

El aviso está vigente hasta este viernes y responde a las condiciones atmosféricas asociadas al paso de la Onda Tropical N.° 44 y la Vaguada Monzónica, reforzadas por flujos de viento en altura. El escenario puede generar lluvias puntualmente intensas, tormentas de intensidad moderada a fuerte y ráfagas de viento.

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¿En qué zonas de Panamá puede llover más?

El aviso de SINAPROC abarca todo el territorio nacional, por lo que las condiciones de lluvia y tormentas pueden presentarse en diferentes provincias y comarcas.

De acuerdo con el organismo de protección civil, la situación merece especial atención en sectores de la vertiente del Caribe, donde las condiciones podrían extenderse durante este viernes 11 de septiembre.

El aviso también comprende las zonas marítimas de Panamá.

¿Qué se espera para este viernes?

Las condiciones meteorológicas pueden provocar:

Lluvias de intensidad variable, incluyendo eventos puntualmente fuertes.

Tormentas eléctricas.

Ráfagas de viento.

Acumulados significativos de lluvia.

Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Inundaciones en zonas vulnerables.

Deslizamientos de tierra.

Caída de árboles, ramas u objetos.

SINAPROC indicó que los eventos de mayor intensidad tenían mayor probabilidad de ocurrencia durante el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, aunque en la región del Caribe Occidental las condiciones podían extenderse hasta este viernes.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante el pronóstico, SINAPROC recomienda a la población evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, especialmente durante periodos de lluvia intensa.

También pide no permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas o vallas publicitarias durante tormentas eléctricas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y conducir con precaución. La institución recuerda que, ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911.