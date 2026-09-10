NASA realiza desde Panamá una misión para estudiar la atmósfera: así es la aeronave que sobrevuela la región

Una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA opera desde Panamá como parte de una misión científica destinada a estudiar procesos de la atmósfera terrestre, particularmente en una región clave del trópico.

La aeronave WB-57 permanece en el país desde el 24 de agosto y hasta el 23 de septiembre de 2026, como parte de la misión SABRE (Procesos, Balance y Efectos Radiactivos de los Aerosoles Estratosféricos), una campaña científica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), en colaboración con la NASA.

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El avión tiene como base el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico y realizará vuelos de investigación sobre la región.

¿Qué estudia la aeronave de la NASA?

El WB-57 transporta más de 17 instrumentos científicos que permiten realizar mediciones relacionadas con:

Aerosoles.

Gases atmosféricos.

Ozono.

Vapor de agua.

Condiciones meteorológicas.

La información recopilada permitirá a los investigadores estudiar cómo se forman, desplazan y transforman las diminutas partículas conocidas como aerosoles en las capas superiores de la atmósfera.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, @USEmbPAN, informó que una aeronave de investigación de gran altitud de la @NASA se encuentra operando en el país desde el 24 agosto, en una misión de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (), para estudiar… pic.twitter.com/GYpmOiW32l — Telemetro Reporta (@TReporta) September 10, 2026

Esta investigación es especialmente relevante para comprender los procesos que ocurren en la estratósfera, donde se encuentra la capa de ozono que protege a la Tierra de parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol.

¿Por qué la NASA escogió Panamá?

La ubicación geográfica de Panamá ofrece condiciones particulares para estudiar la atmósfera tropical.

Durante el despliegue, los investigadores podrán sobrevolar y tomar muestras de las condiciones atmosféricas del trópico, incluida la convección profunda al norte de América del Sur y la Zona de Convergencia Intertropical hacia el hemisferio sur.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la importancia de contar con mejores datos atmosféricos para mejorar los modelos científicos y comprender los cambios que ocurren en la atmósfera.

¿A qué altura vuela la aeronave WB-57?

Durante sus vuelos científicos, el WB-57 generalmente opera a altitudes de entre 13 y 19 kilómetros, equivalentes aproximadamente a 43,000 y 62,000 pies.

Las rutas y horarios de los vuelos dependen de las condiciones atmosféricas y meteorológicas. La mayoría de estas operaciones se realizan durante el día.

La misión SABRE contempla realizar aproximadamente tres vuelos científicos por semana durante su despliegue.

¿Qué es el WB-57 de la NASA?

El WB-57 es una aeronave utilizada por la NASA para investigaciones científicas desde la década de 1970.

Su diseño se remonta a un avión desarrollado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la década de 1960. Actualmente, tres aeronaves WB-57 permanecen en servicio y son operadas por la NASA.

El avión desplegado en Panamá está equipado con instrumentos especializados para realizar investigaciones de la atmósfera a gran altitud.