Minsa anuncia teleconsulta espontánea: ¿cómo acceder a la atención médica?

El Ministerio de Salud (Minsa) iniciará en los próximos días la implementación de la Teleconsulta Espontánea, una modalidad que permitirá a los pacientes recibir atención médica de forma digital y sin cita previa. Para este servicio se asignarán 25 médicos generales, a los cuales se podrá acceder a través de Raisa, la asistente virtual de la institución.
El proceso para acceder a la atención médica digital se desarrollará de la siguiente manera:
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Consulta inicial: El usuario debe ingresar a la plataforma de la asistente virtual Raisa.
Evaluación de síntomas: El paciente responderá un cuestionario sobre su condición de salud y los síntomas que presenta.
Clasificación del caso: Si el sistema determina que se trata de una condición no urgente, dirigirá al usuario a la teleconsulta con un médico general.
Remisión presencial o de urgencia: En caso de requerir evaluación física, la plataforma indicará la instalación de salud correspondiente. Si se detecta una emergencia, el sistema orientará al usuario para solicitar asistencia inmediata a través de la línea 911.