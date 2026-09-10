Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 11:42

Minsa anuncia teleconsulta espontánea: ¿cómo acceder a la atención médica?

El Minsa informó que con el programa de Teleconsulta Espontánea se asignarán 25 médicos generales, quienes atenderán a través de Raisa.

Minsa anuncia teleconsulta espontánea.

Minsa anuncia teleconsulta espontánea.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa) iniciará en los próximos días la implementación de la Teleconsulta Espontánea, una modalidad que permitirá a los pacientes recibir atención médica de forma digital y sin cita previa. Para este servicio se asignarán 25 médicos generales, a los cuales se podrá acceder a través de Raisa, la asistente virtual de la institución.

El proceso para acceder a la atención médica digital se desarrollará de la siguiente manera:

  • Consulta inicial: El usuario debe ingresar a la plataforma de la asistente virtual Raisa.

  • Evaluación de síntomas: El paciente responderá un cuestionario sobre su condición de salud y los síntomas que presenta.

  • Clasificación del caso: Si el sistema determina que se trata de una condición no urgente, dirigirá al usuario a la teleconsulta con un médico general.

  • Remisión presencial o de urgencia: En caso de requerir evaluación física, la plataforma indicará la instalación de salud correspondiente. Si se detecta una emergencia, el sistema orientará al usuario para solicitar asistencia inmediata a través de la línea 911.

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