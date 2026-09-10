Minsa anuncia teleconsulta espontánea: ¿cómo acceder a la atención médica?

El Ministerio de Salud (Minsa) iniciará en los próximos días la implementación de la Teleconsulta Espontánea, una modalidad que permitirá a los pacientes recibir atención médica de forma digital y sin cita previa. Para este servicio se asignarán 25 médicos generales, a los cuales se podrá acceder a través de Raisa, la asistente virtual de la institución.