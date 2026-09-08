Minsa alerta sobre venta de medicamentos falsos contra el cáncer en redes sociales

El Ministerio de Salud ( Minsa) lanzó una alerta por los riesgos que representa adquirir medicamentos falsificados para el tratamiento del cáncer, especialmente aquellos que son promocionados y vendidos a través de canales no autorizados, como redes sociales, páginas web y otras plataformas.

Alex González, asesor del despacho superior del Minsa, explicó que estos productos pueden no contener el principio activo que indican o incluir cantidades incorrectas y sustancias que impidan garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

La advertencia surge luego del decomiso, por parte de la Dirección General de Aduanas, de medicamentos, entre ellos productos monoclonales, que no contaban con el debido registro sanitario.

El Minsa recordó que estos medicamentos deben adquirirse únicamente en establecimientos autorizados, con receta de un médico idóneo, ya que el uso de productos falsificados o sin registro sanitario puede poner en riesgo la salud, o incluso agravar la enfermedad.

Las autoridades recomendaron a la población verificar el registro sanitario, los sellos de seguridad y las características del empaque antes de adquirir cualquier medicamento.