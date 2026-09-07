Minsa amplía horarios de atención en Herrera: estas instalaciones atenderán hasta las 11:00 p.m.

El Ministerio de Salud (Minsa) amplió desde este lunes 7 de septiembre los horarios de atención en varias instalaciones de salud de la provincia de Herrera, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios durante las tardes y noches.

La medida contempla nuevos horarios en el Minsa-Capsi Luis José Varela de Pesé, el Centro de Salud de Las Minas y tres consultorios de consulta externa del Hospital Dr. Cecilio Castillero.

Contenido de interés: MINSA realizará feria de salud este domingo con vacunación, pruebas de VIH y más

MINSA: ¿Hasta qué hora atenderán en Pesé?

El Minsa-Capsi Luis José Varela de Pesé amplió su horario de atención de lunes a viernes hasta las 11:00 p.m. Los fines de semana también contará con atención, en este caso hasta las 3:00 p.m.

Con esta modificación, los residentes de Pesé tendrán una alternativa para acceder a los servicios de salud durante horarios extendidos, especialmente quienes no pueden acudir durante la jornada regular.

¿Hasta qué hora atenderá el Centro de Salud de Las Minas?

El Centro de Salud de Las Minas también contará con un horario ampliado hasta las 11:00 p.m. El Minsa indicó que esta extensión busca aumentar las alternativas de atención para los residentes de la comunidad durante las horas de la tarde y noche.

Hospital Cecilio Castillero habilita tres consultorios

Como parte de la estrategia de ampliación de los servicios, el Hospital Dr. Cecilio Castillero habilitó tres consultorios para consulta externa, con atención hasta las 11:00 p.m. Estos espacios estarán dirigidos a pacientes que presenten morbilidades comunes y que no requieran atención de urgencia.

Esta distinción es importante, ya que la consulta externa ampliada está destinada a casos que pueden ser atendidos fuera del servicio de urgencias.

¿Por qué el Minsa amplió los horarios?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la medida busca ampliar el acceso oportuno a los servicios, facilitar la atención en horarios alternos y contribuir a descongestionar los servicios de urgencias.

La estrategia pretende que los pacientes con enfermedades o padecimientos comunes puedan recibir atención sin tener que acudir necesariamente a los servicios de urgencias cuando su condición no lo amerite.