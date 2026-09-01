MINSA refuerza preparación ante emergencias y desastres en Darién.

Con la participación de gestores provenientes de las 15 regiones de salud y dos comarcas del país, el Ministerio de Salud (MINSA) desarrolla en Metetí, provincia de Darién, una jornada nacional orientada a fortalecer la gestión integral del riesgo y la preparación del sector ante posibles emergencias y desastres.

Durante el encuentro se realiza la revisión y actualización del Plan Multiamenazas del Sector Salud, instrumento destinado a optimizar la capacidad institucional de anticipación y respuesta frente a diversos eventos adversos.

Asimismo, las autoridades coordinan las acciones preparatorias para el Tercer Simulacro Nacional de Evacuación, iniciativa enfocada en evaluar las capacidades de respuesta del personal e instituciones, promoviendo una cultura de prevención.

La agenda contempla además la evaluación de los avances en la preparación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, con especial énfasis en el Arco Seco y el Litoral Caribe, para mitigar los impactos en la salud pública y asegurar la continuidad de los servicios.

Finalmente, la jornada permite consolidar la articulación entre el nivel central y las estructuras regionales mediante el intercambio de experiencias y la definición de prioridades, con el fin de garantizar una atención oportuna y efectiva ante situaciones de emergencia.