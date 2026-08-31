Minsa activa herramienta para detectar fallas antes de una emergencia

El Ministerio de Salud (Minsa) fortalece la preparación de Panamá ante posibles brotes, epidemias y otras amenazas sanitarias mediante la implementación de los Exámenes Tempranos de Acción (ETA).

Esta herramienta permite evaluar las capacidades del país e identificar oportunamente qué aspectos funcionan y cuáles necesitan ser mejorados antes, durante y después de una emergencia de salud pública.

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¿Cómo funcionarán los Exámenes Tempranos de Acción?

Los ETA buscan poner a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones ante diferentes escenarios sanitarios y facilitar la toma de decisiones de manera oportuna.

La asesora de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, Andrea Villalobos, explicó que esta metodología permite identificar rápidamente las fortalezas y áreas que requieren ajustes para responder ante una amenaza.

La estrategia incorpora además el parámetro 7-1-7, que permite medir la rapidez con la que se detecta una amenaza, se notifica y se inicia la respuesta.

Minsa destaca importancia de prepararse ante nuevas amenazas

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la preparación debe mantenerse de manera permanente y no limitarse únicamente a la salud humana.

Bajo el enfoque de Una Sola Salud, la estrategia también contempla factores ambientales y agropecuarios que pueden influir en la aparición o propagación de enfermedades.

El ministro advirtió que los cambios climáticos pueden generar nuevas condiciones para la salud, entre ellas un posible incremento de enfermedades transmitidas por vectores.

Una estrategia que involucra a varias instituciones

La implementación de los ETA contempla el trabajo coordinado entre diferentes instituciones.

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), Nicanor III Obaldía, explicó que la metodología permite articular el trabajo de entidades como Salud, Ambiente, el Gorgas y los estamentos de seguridad.

El objetivo es detectar las áreas que necesitan fortalecerse y realizar las correcciones necesarias para mejorar la respuesta ante una emergencia.

El Minsa y la OPS destacan que la preparación requiere la participación de distintos sectores y que las experiencias de la pandemia de COVID-19 demostraron la importancia de contar con una respuesta rápida, adaptable y coordinada.

Con esta estrategia, Panamá busca anticiparse a posibles riesgos sanitarios y fortalecer sus capacidades para proteger a la población ante futuras emergencias.