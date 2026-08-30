PASE-U en Panamá Oeste: calendario de entrega y pagos en La Chorrera, Capira y otros distritos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará con la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Panamá Oeste.
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En total, se contempla la distribución de más de 44 mil tarjetas, destinadas a permitir el desembolso del PASE-U a 64,961 estudiantes.
Calendario del PASE-U en Panamá Oeste
El IFARHU informó que la jornada se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma, presiona según tu agencia regional y verifica los lugares:
La Chorrera y Capira
Del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre
- 38,245 tarjetas serán entregadas.
- 55,690 estudiantes serán beneficiados.
Coronado, Chame y San Carlos
- 6,455 tarjetas serán distribuidas.
- 9,271 estudiantes serán beneficiados.
El IFARHU indicó que los acudientes deben consultar los cronogramas publicados oficialmente para conocer la fecha, horario y punto de atención que les corresponde.
¿Qué necesitas para retirar la tarjeta del PASE-U?
Para realizar el retiro de la tarjeta, el acudiente o representante legal registrado deberá cumplir con los requisitos establecidos para el proceso.
Entre ellos:
- Presentar la cédula de identidad personal vigente.
- Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.
- Completar el registro e ingresar los datos solicitados en la aplicación.
El registro previo en la plataforma busca facilitar la validación y agilizar el proceso de entrega y cobro del beneficio.
IFARHU pide acudir únicamente en la fecha asignada
La institución exhortó a los acudientes a asistir únicamente en la fecha y horario que les corresponda, según el cronograma oficial. Esta medida busca mantener una atención organizada y evitar aglomeraciones durante las jornadas de entrega y pago del PASE-U.
Los beneficiarios y acudientes deben mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para conocer los lugares específicos, horarios y cualquier actualización relacionada con el calendario.