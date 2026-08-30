Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 09:40

PASE-U en Panamá Oeste: calendario de entrega y pagos en La Chorrera, Capira y otros distritos

El IFARHU inicia el 31 de agosto la entrega y pago del PASE-U en Panamá Oeste. Consulte las fechas para La Chorrera, Capira, Coronado, Chame y San Carlos.

Calendario del PASE-U en Panamá Oeste

Calendario del PASE-U en Panamá Oeste

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará con la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Panamá Oeste.

A partir del lunes 31 de agosto, la jornada se extenderá a los distritos de La Chorrera, Capira, Coronado, Chame y San Carlos, donde se realizarán de manera simultánea la entrega de tarjetas y el proceso de pago del beneficio.

Contenido relacionado: IFARHU: calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del 31 de agosto al 5 de septiembre

En total, se contempla la distribución de más de 44 mil tarjetas, destinadas a permitir el desembolso del PASE-U a 64,961 estudiantes.

Calendario del PASE-U en Panamá Oeste

El IFARHU informó que la jornada se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma, presiona según tu agencia regional y verifica los lugares:

La Chorrera y Capira

Del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre

  • 38,245 tarjetas serán entregadas.
  • 55,690 estudiantes serán beneficiados.

Coronado, Chame y San Carlos

  • 6,455 tarjetas serán distribuidas.
  • 9,271 estudiantes serán beneficiados.

El IFARHU indicó que los acudientes deben consultar los cronogramas publicados oficialmente para conocer la fecha, horario y punto de atención que les corresponde.

¿Qué necesitas para retirar la tarjeta del PASE-U?

Para realizar el retiro de la tarjeta, el acudiente o representante legal registrado deberá cumplir con los requisitos establecidos para el proceso.

Entre ellos:

  • Presentar la cédula de identidad personal vigente.
  • Descargar la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.
  • Completar el registro e ingresar los datos solicitados en la aplicación.

El registro previo en la plataforma busca facilitar la validación y agilizar el proceso de entrega y cobro del beneficio.

IFARHU pide acudir únicamente en la fecha asignada

La institución exhortó a los acudientes a asistir únicamente en la fecha y horario que les corresponda, según el cronograma oficial. Esta medida busca mantener una atención organizada y evitar aglomeraciones durante las jornadas de entrega y pago del PASE-U.

Los beneficiarios y acudientes deben mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para conocer los lugares específicos, horarios y cualquier actualización relacionada con el calendario.

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