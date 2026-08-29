Calendario de pagos por ACH para jubilados y pensionados en septiembre de 2026

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados que cobran a través de acreditación bancaria (ACH) podrán retirar sus fondos a partir del viernes 4 de septiembre.
Cronograma de pagos de la CSS
Septiembre
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ACH: viernes 4 y viernes 18 de septiembre
Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre
Octubre
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ACH: lunes 5 y 19 de octubre
Cheques: martes 6 y 20 de octubre
Calendario de pagos de la CSS aquí.
Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026
La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:
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Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.
Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.