Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 13:24

Coalición Vamos decide convertirse en partido político

La votación de la Asamblea General de la coalición Vamos para aprobar este paso estratégico obtuvo un apoyo del 97 %.

uan Diego Vásquez

uan Diego Vásquez, líder de la coalición Vamos.

Ana Canto
Por Ana Canto

La coalición Vamos anunció que ha decidido consolidarse como partido político, tras realizar una votación durante su tercera Asamblea General. Juan Diego Vásquez, líder de la agrupación, reiteró la invitación a la ciudadanía a "participar en política, a salir de la zona cómoda, a levantarse del sofá y les dijimos que queríamos que fueran parte de ese equipo".

La votación para aprobar este paso estratégico obtuvo un apoyo del 97 %.

"Sabíamos desde el primer momento que el camino no iba a ser fácil, lo que nunca pensé, debo reconocer hoy frente a ustedes, es que el objetivo de los corruptos iba a cambiar y es que el objetivo de ellos no ha cambiado en cuanto a que siguen amando la corrupción y no al país, pero hoy es evidente cuando uno ve lo que se ha probado en la Comisión de Reformas Electorales, cuando uno ve los discursos de los líderes políticos tradicionales", manifestó.

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