Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 12:46

Coalición Vamos celebra su tercera Asamblea General de 2026

La coalición Vamos señaló que durante esta jornada se busca escuchar, debatir y tomar decisiones orientadas al futuro del país.

Coalición Vamos celebra su tercera Asamblea General de 2026.

Coalición Vamos celebra su tercera Asamblea General de 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

La coalición Vamos realiza este sábado su tercera Asamblea General de 2026, encuentro en el que se reúnen autoridades, miembros de la Junta Directiva, excandidatos y voluntarios.

La agrupación señaló que durante esta jornada se busca escuchar, debatir y tomar decisiones orientadas al futuro del país, a las necesidades de Panamá y a la actuación de sus autoridades.

En esta nota:
Seguir leyendo

Vamos aprueba en Asamblea General conformar un partido político

En medio de renuncias, la Coalición Vamos decide este sábado su futuro político

Exfiscal electoral analiza futuro de la Coalición Vamos

Recomendadas

Más Noticias