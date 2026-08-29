Coalición Vamos celebra su tercera Asamblea General de 2026.

La coalición Vamos realiza este sábado su tercera Asamblea General de 2026, encuentro en el que se reúnen autoridades, miembros de la Junta Directiva, excandidatos y voluntarios.
La Coalición @vamosporpanama realiza este sábado su tercera Asamblea General 2026, donde se reúnen autoridades, miembros de la Junta Directiva, excandidatos, voluntarios.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 29, 2026
La agrupación señaló que en esta jornada se busca escuchar, debatir y tomar una decisión pensando en el… pic.twitter.com/ILsPPfcBLM