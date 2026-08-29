Coalición Vamos celebra su tercera Asamblea General de 2026.

La coalición Vamos realiza este sábado su tercera Asamblea General de 2026, encuentro en el que se reúnen autoridades, miembros de la Junta Directiva, excandidatos y voluntarios.

La agrupación señaló que durante esta jornada se busca escuchar, debatir y tomar decisiones orientadas al futuro del país, a las necesidades de Panamá y a la actuación de sus autoridades.