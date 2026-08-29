Sismo en la isla de San Miguel: SINAPROC no reporta daños

El director del @Sinaproc_Panama, Omar Smith, informó que no se reportan daños tras el sismo de magnitud preliminar 4.5 registrado la noche del viernes, y que continúan los monitoreos.



Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, este evento ocurrió a las 11:56… pic.twitter.com/dAUiILkPRf