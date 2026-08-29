Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 09:52

Sismo en la isla de San Miguel: SINAPROC no reporta daños

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el sismo ocurrió a las 11:56 p. m., a 2 km al norte de la isla San Miguel.

Sismo en la isla de San Miguel.

Sismo en la isla de San Miguel.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó que no se reportan daños tras el sismo de magnitud preliminar 4.5 registrado la noche del viernes y que continúan las labores de monitoreo.

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el evento telúrico ocurrió a las 11:56 p. m., a 2 km al norte de la isla San Miguel.

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