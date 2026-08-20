Sismo en Perú: Instituto de Geociencias de Panamá descarta alerta de tsunami

Sismo en Perú: ¿hay alerta de tsunami para Panamá? Esto informó el Instituto de Geociencias

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que no existe una alerta de tsunami para Panamá tras el fuerte sismo registrado este jueves 20 de agosto en Perú.

De acuerdo con el reporte preliminar de la institución panameña, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.9 y se registró a una profundidad de 10 kilómetros en el centro de Perú.

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El Instituto de Geociencias indicó que, por el momento, no existe alerta de tsunami emitida por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) ni por el Centro de Asesoramiento sobre Tsunamis para Centroamérica (CATAC). La institución señaló que continuará con el monitoreo ante cualquier cambio en las condiciones.

¿Hubo alerta de tsunami por el sismo en Perú?

No. Hasta el momento del reporte del Instituto de Geociencias, no había alerta de tsunami emitida por el PTWC ni por CATAC. La información es especialmente relevante para Panamá debido a que el movimiento telúrico ocurrió en Perú, país ubicado en una zona de alta actividad sísmica del Pacífico.

Buenas tardes, ha ocurrido un sismo de magnitud 6.9 (IGC) a 10km de profundidad en el centro de Perú. *NO HAY ALERTA DE TSUNAMI* por el momento de parte de la PTWC tampoco por parte de CATAC. Seguiremos informando en caso de algún cambio. pic.twitter.com/b5DLPd4SLy — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) August 20, 2026

Las autoridades mantienen el seguimiento del evento y recomiendan estar atentos únicamente a los comunicados oficiales ante cualquier modificación.

¿Qué magnitud tuvo el sismo en Perú?

El dato puede variar de acuerdo con la institución que registre el evento. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 7.2, ocurrido a la 1:00 p. m., con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho, y una profundidad de 108 kilómetros.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de Panamá difundió inicialmente una medición de 6.9, con una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento fue percibido en diferentes regiones del Perú y las autoridades continúan evaluando posibles afectaciones. Hasta los reportes disponibles, no se habían confirmado víctimas ni daños materiales de gran magnitud.

Panamá mantiene el monitoreo

El Instituto de Geociencias continuará vigilando la evolución del evento sísmico y cualquier posible cambio relacionado con una amenaza de tsunami. Hasta el momento, no se ha emitido una alerta de tsunami para Panamá como consecuencia de este sismo.