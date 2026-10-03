ATTT coloca 73 boletas por vehículos mal estacionados en San Francisco

Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizaron un operativo de verificación de vehículos mal estacionados en el corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá. Durante la jornada fueron colocadas 73 boletas por incumplimientos a las normas de tránsito, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad.
ATTT sanciona estacionamientos indebidos en San Francisco
Las sanciones impuestas durante el operativo corresponden a infracciones como desatender las señales de tránsito y estacionar de forma indebida. La acción estuvo enfocada en verificar el cumplimiento de las normas por parte de los conductores en este sector de la capital.
La ATTT recordó a los conductores la importancia de utilizar correctamente los espacios habilitados para estacionarse y respetar la señalización vial.
Según la entidad, estacionar correctamente contribuye a mantener las vías despejadas y facilita la circulación, por lo que instó a los conductores a cumplir las disposiciones establecidas para evitar sanciones y obstrucciones en las calles.