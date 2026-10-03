ATTT coloca 73 boletas por vehículos mal estacionados en San Francisco

Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) realizaron un operativo de verificación de vehículos mal estacionados en el corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá. Durante la jornada fueron colocadas 73 boletas por incumplimientos a las normas de tránsito, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad.

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ATTT sanciona estacionamientos indebidos en San Francisco

Inspectoresde la @ATTTPanama realizaron un operativo de verificación de vehículos mal estacionados en el corregimiento de San Francisco, donde se colocaron 73 boletas por incumplimientos a las normas de tránsito.



Las sanciones corresponden a faltas como desatender las señales de… pic.twitter.com/6g1QKYwu2I — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2026

Las sanciones impuestas durante el operativo corresponden a infracciones como desatender las señales de tránsito y estacionar de forma indebida. La acción estuvo enfocada en verificar el cumplimiento de las normas por parte de los conductores en este sector de la capital.

La ATTT recordó a los conductores la importancia de utilizar correctamente los espacios habilitados para estacionarse y respetar la señalización vial.

Según la entidad, estacionar correctamente contribuye a mantener las vías despejadas y facilita la circulación, por lo que instó a los conductores a cumplir las disposiciones establecidas para evitar sanciones y obstrucciones en las calles.