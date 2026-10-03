Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2026 - 17:35

ATTT coloca 73 boletas por vehículos mal estacionados en San Francisco

Inspectores de la ATTT colocaron 73 boletas durante un operativo contra vehículos mal estacionados en el corregimiento de San Francisco.

ATTT coloca 73 boletas por vehículos mal estacionados 

ATTT coloca 73 boletas por vehículos mal estacionados 

Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizaron un operativo de verificación de vehículos mal estacionados en el corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá. Durante la jornada fueron colocadas 73 boletas por incumplimientos a las normas de tránsito, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad.

ATTT sanciona estacionamientos indebidos en San Francisco

Las sanciones impuestas durante el operativo corresponden a infracciones como desatender las señales de tránsito y estacionar de forma indebida. La acción estuvo enfocada en verificar el cumplimiento de las normas por parte de los conductores en este sector de la capital.

La ATTT recordó a los conductores la importancia de utilizar correctamente los espacios habilitados para estacionarse y respetar la señalización vial.

Según la entidad, estacionar correctamente contribuye a mantener las vías despejadas y facilita la circulación, por lo que instó a los conductores a cumplir las disposiciones establecidas para evitar sanciones y obstrucciones en las calles.

En esta nota:
Seguir leyendo

Licencia de conducir en Panamá: examen de estupefacientes tendrá nueva vigencia

ATTT aclara la confusión sobre el nuevo trámite de licencias en Sertracen

ATTT multa con B/.650 a conductor de camión tras accidente en la vía Centenario

Recomendadas

Más Noticias