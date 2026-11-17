El IMA invita a los consumidores a participar en estas jornadas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 18 de noviembre, una iniciativa que busca acercar productos de la canasta básica a precios accesibles a la población.

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Las actividades comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en todos los puntos habilitados a nivel nacional.

¿Dónde serán las agroferias del IMA este miércoles?

Estas son las ubicaciones anunciadas por el IMA para la jornada:

Herrera:

Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.

Panamá Oeste:

Cancha de sóftbol de La Represa, distrito de La Chorrera.

Chiriquí:

Cancha comunal de Chiriquí, distrito de David.

Panamá:

Estacionamientos de los predios de la Junta Comunal de Curundú, distrito de Panamá.

Darién:

Plaza Punuloso, en Metetí, distrito de Pinogana.

Los Santos:

Parque Central de Pocrí cabecera, distrito de Pocrí.

Panamá Este:

Parque de Cañitas, distrito de Chepo.

Comarca Ngäbe-Buglé:

Comunidad de El Peñón, distrito de Ñürüm.

Veraguas:

Cancha techada de Atalaya cabecera, distrito de Atalaya.

¿Cuál será el horario de las agroferias del IMA?

El IMA informó que todas las jornadas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos establecidos.

A continuación, las agroferias del IMA programadas para este miércoles 18 de noviembre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#GobiernoNacional pic.twitter.com/GfC2PuV905 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 16, 2026

¿Qué deben llevar los compradores?

La institución exhortó a los asistentes a llevar su cédula de identidad personal, ya que es un requisito obligatorio para realizar las compras.

También recomendó llevar bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.

El IMA invita a los consumidores a participar en estas jornadas y aprovechar la disponibilidad de productos a precios accesibles. Se recomienda llegar temprano y cumplir con los requisitos establecidos para realizar las compras.