El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 18 de noviembre, una iniciativa que busca acercar productos de la canasta básica a precios accesibles a la población.
Las actividades comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en todos los puntos habilitados a nivel nacional.
¿Dónde serán las agroferias del IMA este miércoles?
Estas son las ubicaciones anunciadas por el IMA para la jornada:
-
Herrera:
Junta Comunal de Chepo, distrito de Las Minas.
-
Panamá Oeste:
Cancha de sóftbol de La Represa, distrito de La Chorrera.
-
Chiriquí:
Cancha comunal de Chiriquí, distrito de David.
- Panamá:
Estacionamientos de los predios de la Junta Comunal de Curundú, distrito de Panamá.
-
Darién:
Plaza Punuloso, en Metetí, distrito de Pinogana.
-
Los Santos:
Parque Central de Pocrí cabecera, distrito de Pocrí.
-
Panamá Este:
Parque de Cañitas, distrito de Chepo.
-
Comarca Ngäbe-Buglé:
Comunidad de El Peñón, distrito de Ñürüm.
-
Veraguas:
Cancha techada de Atalaya cabecera, distrito de Atalaya.
¿Cuál será el horario de las agroferias del IMA?
El IMA informó que todas las jornadas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos establecidos.
¿Qué deben llevar los compradores?
La institución exhortó a los asistentes a llevar su cédula de identidad personal, ya que es un requisito obligatorio para realizar las compras.
También recomendó llevar bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.
El IMA invita a los consumidores a participar en estas jornadas y aprovechar la disponibilidad de productos a precios accesibles. Se recomienda llegar temprano y cumplir con los requisitos establecidos para realizar las compras.