Panamá Nacionales -  16 de noviembre de 2026 - 09:34

IMA anuncia agroferias para este martes 17 de noviembre: conoce dónde estarán

Las jornadas de las agroferias del IMA iniciarán desde las 8:00 a.m. en cuatro puntos del país, con productos de la canasta básica a precios accesibles.

IMA anuncia agroferias para este martes 17 de noviembre.
IMA anuncia agroferias para este martes 17 de noviembre.IMA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este martes 17 de noviembre de 2026, con el propósito de acercar productos de la canasta básica a precios accesibles para la población.

Las actividades estarán distribuidas en cuatro puntos del país y comenzarán a partir de las 8:00 a.m.

¿Dónde estarán las agroferias del IMA este martes?

El IMA informó que las agroferias se desarrollarán en las siguientes provincias:

  • Panamá:

Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia, distrito de Panamá.

  • Darién:

Terrenos de la Feria de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

  • Veraguas:

Casa Comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

  • Panamá Oeste:

Parque de Bejuco, distrito de Chame.

La entidad, recordó a los consumidores llevar sus bolsas reutilizables para realizar las compras y contribuir con la reducción del uso de bolsas desechables, además de la cédula de identidad personal para realizar la compra.

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