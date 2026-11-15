SAN Miguelito Nacionales -  15 de noviembre de 2026 - 14:07

Aprehenden a primer sospechoso del atentado contra el periodista Rolando Rodríguez

La Policía Nacional aprehendió en Samaria a Luis Adriel Valiente Ortega, primer sospechoso del ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez.

Policía Nacional aprehendió en Samaria a primer sospechoso del ataque

Policía Nacional aprehendió en Samaria a primer sospechoso del ataque

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó este domingo 15 de noviembre sobre la aprehensión de Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como el primer sospechoso del atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa.

La captura se realizó durante una diligencia de allanamiento y registro en el sector 3 de Samaria, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la institución, la aprehensión fue posible gracias a la colaboración ciudadana y a las acciones operativas e investigativas desarrolladas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

Policía Nacional aprehendió en Samaria a primer sospechoso del ataque

Valiente Ortega era requerido por su presunta vinculación con el ataque con material incendiario contra la residencia del periodista, ubicada en Brisas del Golf, ocurrido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre.

Tras su aprehensión, fue trasladado para los trámites correspondientes y será puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La Policía Nacional indicó que las acciones operativas e investigativas continúan para ubicar a otros posibles involucrados en este caso.

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