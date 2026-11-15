Panamá vs. Curazao EN VIVO: horario, dónde ver y transmisión del partido de hoy

La Selección de Panamá se enfrenta a Curazao este domingo 15 de noviembre en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027.

El encuentro se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 6:00 p. m., donde la Roja buscará avanzar a la siguiente fase del torneo regional.

¿Dónde ver Panamá vs. Curazao EN VIVO?

¡VAMOS PANAMÁ!



Mañana la Selección de Panamá se enfrenta a Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en el estadio Rommel Fernández.



Acompáñanos desde las 6:00 p. m. y vive cada emoción desde la previa, el análisis y todos… pic.twitter.com/gHgs6DFIWU — Rpc Radio (@rpc_radio) November 14, 2026

Los aficionados podrán seguir la cobertura del encuentro a través de RPC Radio, en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, así como por RPC Canal 4 y Telemetro Canal 13.

Acompáñanos desde las 6:00 p. m. para vivir cada emoción del partido, con la previa, el análisis y todos los detalles hasta el pitazo final.