Fútbol Deportes -  15 de noviembre de 2026 - 10:30

Panamá vs. Curazao EN VIVO: horario, dónde ver y transmisión del partido de hoy

Panamá enfrenta a Curazao este domingo 15 de noviembre a las 6:00 p. m. Conoce dónde seguir el partido EN VIVO por RPC Radio, RPC Canal 4 y Telemetro.

Panamá vs Curazao

Panamá vs Curazao

FEPAFUT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de Panamá se enfrenta a Curazao este domingo 15 de noviembre en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027.

El encuentro se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 6:00 p. m., donde la Roja buscará avanzar a la siguiente fase del torneo regional.

¿Dónde ver Panamá vs. Curazao EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir la cobertura del encuentro a través de RPC Radio, en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, así como por RPC Canal 4 y Telemetro Canal 13.

Acompáñanos desde las 6:00 p. m. para vivir cada emoción del partido, con la previa, el análisis y todos los detalles hasta el pitazo final.

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