Panamá vs. Curazao EN VIVO: horario, dónde ver y transmisión del partido de hoy

La Selección de Panamá se enfrenta a Curazao este domingo 15 de noviembre en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027.
¿Dónde ver Panamá vs. Curazao EN VIVO?
Los aficionados podrán seguir la cobertura del encuentro a través de RPC Radio, en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, así como por RPC Canal 4 y Telemetro Canal 13.
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