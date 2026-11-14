Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2026 - 11:58

Jubilados y pensionados cobran este martes 17 de noviembre: conozca a quiénes les corresponde

La Caja de Seguro Social confirmó las fechas del segundo pago de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados que cobran por ACH y cheque.

Jubilados y pensionados cobran este martes 17 de noviembre.

Jubilados y pensionados cobran este martes 17 de noviembre.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el segundo pago correspondiente a noviembre de 2026 a partir del martes 17 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS). Las fechas de pago varían según la modalidad utilizada por cada beneficiario.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026?

Según el calendario de la CSS, las fechas para el segundo pago del mes son:

  • Martes 17 de noviembre: jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH).

  • Jueves 19 de noviembre: jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.

Pagos de diciembre para jubilados

  • ACH: jueves 3 y jueves 18 de diciembre
  • Cheque: viernes 4 y lunes 21 de diciembre
  • Pago del bono permanente: fecha tentativa del 18 al 21 de diciembre.

Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

  • Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

  • Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.

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