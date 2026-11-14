Jubilados y pensionados cobran este martes 17 de noviembre: conozca a quiénes les corresponde

Jubilados y pensionados cobran este martes 17 de noviembre.

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el segundo pago correspondiente a noviembre de 2026 a partir del martes 17 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS). Las fechas de pago varían según la modalidad utilizada por cada beneficiario.

Según el calendario de la CSS, las fechas para el segundo pago del mes son:

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Martes 17 de noviembre: jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH).

Jueves 19 de noviembre: jubilados y pensionados que cobran mediante cheque.

Pagos de diciembre para jubilados

ACH: jueves 3 y jueves 18 de diciembre

jueves 3 y jueves 18 de diciembre Cheque: viernes 4 y lunes 21 de diciembre

viernes 4 y lunes 21 de diciembre Pago del bono permanente: fecha tentativa del 18 al 21 de diciembre.

Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones: