Mingob anuncia auditoría en cárceles de Panamá y crea Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias

El Ministerio de Gobierno ( Mingob ) anunció este viernes 13 de noviembre la creación del Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias, así como el inicio de una auditoría interna en el Sistema Penitenciario y un proceso de evaluación del desempeño de los directores de los centros penitenciarios del país.

Las medidas fueron anunciadas en medio de denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad y días después de la renuncia de Chanan Singh, quien se desempeñaba como director general del Sistema Penitenciario.

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¿Qué funciones tendrá el Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias?

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, el nuevo centro brindará apoyo a la Dirección General del Sistema Penitenciario en diferentes áreas de gestión y supervisión.

Entre sus principales funciones estarán:

Apoyar la conducción estratégica del Sistema Penitenciario.

Fortalecer la coordinación entre instituciones.

Analizar información relacionada con la gestión penitenciaria.

Identificar riesgos dentro del sistema.

Dar seguimiento a las acciones dirigidas al fortalecimiento de la administración penitenciaria.

La institución explicó que este centro servirá como herramienta de apoyo para mejorar la coordinación y el seguimiento de las medidas implementadas en los centros penitenciarios.

Mingob anuncia auditoría interna y evaluación de directores de cárceles

El Ministerio de Gobierno también confirmó el inicio de una auditoría interna en el Sistema Penitenciario, acompañada de un proceso de evaluación del desempeño de los directores de las cárceles.

Estas acciones se producen en un contexto de cuestionamientos sobre las condiciones de los centros penitenciarios y denuncias relacionadas con el trato a las personas privadas de libertad.

El Mingob informó que actualmente existen investigaciones en curso ante el Ministerio Público.

“Actualmente se mantienen investigaciones en curso ante el Ministerio Público y, en los próximos días, se estarán presentando las querellas correspondientes para que se investiguen las responsabilidades que pudiesen, o no, corresponder”, señaló la institución.

Por el momento, no se han detallado los resultados de las investigaciones ni las posibles responsabilidades individuales.

¿Quiénes son las nuevas autoridades del Sistema Penitenciario?

Los anuncios se producen después de la renuncia de Chanan Singh a la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Tras su salida, fueron designadas nuevas autoridades:

Fabián Camargo: director general del Sistema Penitenciario.

Nancy Espinosa: subdirectora del Sistema Penitenciario.