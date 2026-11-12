MIDES pagará 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades: consulta las fechas

Pago de 120 a los 65: MIDES inicia el último desembolso DE 2026

Los beneficiarios de los programas sociales 120 a los 65, Ángel Guardián y Red de Oportunidades, administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) , recibirán el cuarto y último desembolso de 2026 a partir del lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la institución.

Los pagos se realizarán en dos períodos, dependiendo de la modalidad de desembolso y la ubicación de los beneficiarios, y se extenderán hasta el 4 de diciembre.

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¿Cuándo paga el MIDES el programa 120 a los 65 en noviembre de 2026?

El calendario del cuarto pago de los programas sociales establece las siguientes fechas:

Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2026: pagos mediante transferencia bancaria.

Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2026: pagos en áreas de difícil acceso.

Estas fechas también corresponden a los beneficiarios de los programas Ángel Guardián y Red de Oportunidades.

El Ministerio de Desarrollo Social (@midespanama) realizará el último pago del 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre, a un total de 189,582 beneficiarios.



Este pago abarca los programas Red de… pic.twitter.com/rUQFia6WDO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

¿Cuándo recibirán el pago los beneficiarios de áreas de difícil acceso?

Las personas que reciben sus beneficios mediante los operativos de pago en áreas de difícil acceso deberán esperar hasta el 30 de noviembre, fecha en que comenzará la segunda etapa del calendario.

Este período se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre y corresponde a las jornadas destinadas a las comunidades donde se utilizan mecanismos de pago diferentes de las transferencias bancarias.

Con este desembolso, el MIDES completará el cuarto ciclo de pagos de 2026 para los beneficiarios de sus programas de asistencia social.