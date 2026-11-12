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Miviot ha recibido 34 mil reportes de viviendas afectadas tras el terremoto

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, detalló que la plataforma de la entidad ha recibido más de 38 mil reportes de viviendas con afectaciones tras el terremoto del 9 de octubre, y ya más de 16 mil han sido evaluadas. Jované indicó que entre 4 mil y 6 mil presentan daño total y deben ser reconstruidas, mientras que las casas que requieren alguna reparación forman parte de otro programa.