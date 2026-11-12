Panamá vs. Curazao: no hay boletos ni estacionamientos disponibles para este domingo

Partido de Panamá vs. Curazao: no hay boletos ni estacionamientos disponibles.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) dio a conocer este jueves 12 de noviembre los detalles de logística y seguridad para el partido entre la Selección de Panamá y Curazao, que se disputará este domingo 15 de noviembre de 2026 en el estadio Rommel Fernández.

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Carolina Joly, coordinadora de Desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), informó que ya no hay boletos ni estacionamientos disponibles para el encuentro, por lo que hizo un llamado a los aficionados a evitar ofertas engañosas de personas que intenten revender entradas o espacios de estacionamiento.

¿A qué hora abren las puertas del estadio Rommel Fernández?

De acuerdo con la organización, estos son los horarios establecidos para el encuentro:

Apertura de puertas: 3:00 p.m.

Pitazo inicial: 6:00 p.m.

Joly también explicó cuáles serán los accesos habilitados según la ubicación de los boletos:

Sector Sur: los aficionados podrán ingresar por el área 911.

Sectores Este y Norte: el acceso estará habilitado por la entrada del Casino, ubicada en la calle aledaña al estadio Rommel Fernández.

Las autoridades detallan que para el partido entre Panamá y Curazao en el Estadio Rommel Fernández, se ha establecido un operativo de seguridad, serán desplegadas 460 unidades de la Policía Nacional y se ha coordinado un plan de evacuación.



Además, desde las 3:00 MiBus tendrá… pic.twitter.com/besH5ERyZa — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

Mi Bus será gratuito para los aficionados

Como parte de la logística de transporte, el sistema Mi Bus ofrecerá servicio gratuito desde las 3:00 p.m., en el recorrido desde la estación de El Crisol hacia el estadio Rommel Fernández.

Esta alternativa busca facilitar el traslado de los aficionados y contribuir a la movilidad durante el evento deportivo.

Más de 460 policías estarán en el operativo de seguridad

Por su parte, el subdirector de Operaciones de la Policía Nacional, José Córdoba, informó que se desplegará un dispositivo de seguridad integrado por más de 460 unidades policiales, distribuidas estratégicamente.

El operativo contempla tres esquemas de revisión y dos puntos de control y filtros de seguridad para supervisar el ingreso de los asistentes.

Además, más de 60 unidades de Protección Civil han preparado un plan de evacuación, el cual ya fue compartido con la Fepafut y Pandeportes.

“Además de las 60 unidades que vamos a tener como Protección Civil acá, hemos armado un dispositivo, se ha revisado un plan de evacuación, ya se ha compartido con Fepafut y con Pandeportes, en miras a que cada bloque, pensando que el estadio lo estamos dividiendo en cuatro… pic.twitter.com/09pyRV9s15 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

¿Qué objetos están prohibidos en el estadio?

Las autoridades recordaron que estará totalmente prohibido ingresar al recinto deportivo con los siguientes artículos:

Armas de fuego, con o sin permiso.

Objetos punzocortantes.

Objetos de vidrio.

Asimismo, hicieron un llamado a los padres y acudientes para que mantengan una vigilancia constante de los menores de edad, tanto dentro como fuera del estadio, con el propósito de garantizar su seguridad durante el evento.

Las autoridades y los organizadores reiteraron la importancia de llegar con anticipación, utilizar las alternativas de transporte disponibles y respetar las medidas de seguridad establecidas para disfrutar del encuentro deportivo.