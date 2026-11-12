Curazao vs. Panamá: hora, estadio y detalles del partido de ida de cuartos de final

La Selección Mayor de Panamá visitará este jueves 12 de noviembre a Curazao.

La Selección Mayor de Panamá visitará este jueves 12 de noviembre a Curazao, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27, un encuentro en el que ambos equipos buscarán tomar ventaja en su camino hacia el Final Four del torneo.

El compromiso está programado para las 7:30 p. m., hora de Panamá (8:30 p. m. de Curazao), en el Estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, donde se espera la asistencia de aproximadamente 10,000 aficionados, en su mayoría seguidores del conjunto local.

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Panamá vs. Curazao: horario y estadio del partido

Estos son los detalles del encuentro:

Partido: Curazao vs. Panamá.

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.

Hora en Panamá: 7:30 p. m.

Hora en Curazao: 8:30 p. m.

Estadio: Ergilio Hato, Willemstad.

Competencia: Liga de Naciones de Concacaf 2026/27.

Fase: cuartos de final, partido de ida.

Curazao llega invicto a los cuartos de final de Concacaf

Curazao, conocido como la Ola Azul, llega a esta instancia después de finalizar como líder invicto del Grupo A de la Liga A, con 10 puntos.

El conjunto caribeño terminó por delante de Haití y República Dominicana, que sumaron nueve unidades cada uno, mientras que Costa Rica acumuló seis puntos y Trinidad y Tobago cerró con uno.

Además, Curazao afronta este compromiso después de su primera participación en una Copa Mundial de la FIFA, tras conseguir una histórica clasificación a la edición de 2026.

Durante el Mundial, el equipo caribeño perdió ante Alemania (7-1) y Costa de Marfil (2-0), pero consiguió un empate sin goles frente a Ecuador, resultado que representó su primer punto en la competición.

Panamá y Curazao buscan avanzar al Final Four

El enfrentamiento reúne a dos selecciones que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que ahora tienen como objetivo avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.

De acuerdo con las posiciones del ranking FIFA señaladas en la información previa al encuentro, Panamá, que jugará de blanco en este encuentro, ocupa el puesto 46 y Curazao se encuentra en la posición 80.

La selección panameña buscará obtener un resultado favorable como visitante antes del partido de vuelta, mientras que Curazao intentará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria.