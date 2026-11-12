Panamá vs. Curazao EN VIVO: horario del partido de ida de los cuartos de final de Concacaf

La Selección de Panamá enfrentará a Curazao este jueves 12 de noviembre de 2026, a las 7:30 p. m. (hora panameña), en el estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad. El encuentro corresponde al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027.

Los aficionados podrán seguir los goles, las principales jugadas y todas las incidencias del compromiso a través de RPC Deportes.

Panamá vs. Curazao: horario y estadio del partido

Estos son los detalles del encuentro:

Partido: Curazao vs. Panamá.

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.

Hora: 7:30 p. m. (hora de Panamá).

Estadio: Ergilio Hato, Willemstad, Curazao.

Competencia: Liga de Naciones Concacaf, cuartos de final (ida).

Seguimiento: RPC Deportes.

Thomas Christiansen advierte sobre la exigencia del partido ante Curazao

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló sobre el partido de este jueves ante Curazao, por los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF: “Este partido es muy exigente, tanto para los jugadores experimentados como para los jóvenes. Es un… pic.twitter.com/9hybWhT0ts — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

El director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, destacó la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos y evitar errores que puedan comprometer el resultado de la eliminatoria.

"Este partido es muy exigente, tanto para los jugadores experimentados como para los jóvenes. Es un partido donde los detalles, los mínimos errores se van a pagar caro y por eso es importante salir bien mentalizado, enfocados en que es un partido o dos partidos de ida y vuelta, que es importante sacar un resultado positivo aquí", manifestó Christiansen. "Este partido es muy exigente, tanto para los jugadores experimentados como para los jóvenes. Es un partido donde los detalles, los mínimos errores se van a pagar caro y por eso es importante salir bien mentalizado, enfocados en que es un partido o dos partidos de ida y vuelta, que es importante sacar un resultado positivo aquí", manifestó Christiansen.

El entrenador resaltó que la serie se disputará en dos encuentros, por lo que conseguir un resultado favorable como visitante será importante para afrontar el compromiso de vuelta.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Panamá y Curazao?

El segundo enfrentamiento se disputará el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

El ganador de la serie avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones Concacaf 2027 y asegurará su clasificación directa a la Copa Oro 2027.