Gasolina en Panamá: conoce los nuevos precios por provincia desde este viernes 13 de noviembre

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) informó sobre los nuevos precios máximos de venta al público para la gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel bajo en azufre, que registrarán una disminución a partir de este viernes 13 de noviembre de 2026.
Los ajustes permitirán conocer cuánto deberán pagar los conductores por litro de combustible en las distintas regiones del país, de acuerdo con la nueva tabla oficial.
¿Cuánto costará la gasolina por provincia en Panamá?
Los nuevos precios máximos de venta al público por litro estarán distribuidos de la siguiente manera:
Panamá y Colón
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.231
Gasolina de 91 octanos: B/.1.102
Diésel bajo en azufre: B/.1.434
Arraiján y La Chorrera
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.234
Gasolina de 91 octanos: B/.1.104
Diésel bajo en azufre: B/.1.437
Antón
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.236
Gasolina de 91 octanos: B/.1.107
Diésel bajo en azufre: B/.1.440
Penonomé, Aguadulce y Divisa
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.239
Gasolina de 91 octanos: B/.1.110
Diésel bajo en azufre: B/.1.442
Chitré y Santiago
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.244
Gasolina de 91 octanos: B/.1.115
Diésel bajo en azufre: B/.1.448
Las Tablas
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.247
Gasolina de 91 octanos: B/.1.117
Diésel bajo en azufre: B/.1.450
David
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.252
Gasolina de 91 octanos: B/.1.123
Diésel bajo en azufre: B/.1.456
Frontera y Boquete
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.255
Gasolina de 91 octanos: B/.1.125
Diésel bajo en azufre: B/.1.458
Volcán
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.257
Gasolina de 91 octanos: B/.1.128
Diésel bajo en azufre: B/.1.461
Cerro Punta
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.260
Gasolina de 91 octanos: B/.1.131
Diésel bajo en azufre: B/.1.464
Puerto Armuelles
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.263
Gasolina de 91 octanos: B/.1.133
Diésel bajo en azufre: B/.1.466
Changuinola
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.281
Gasolina de 91 octanos: B/.1.152
Diésel bajo en azufre: B/.1.485
¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios?
La actualización de los precios máximos de venta al público estará vigente desde el viernes 13 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.
La Secretaría Nacional de Energía realiza estos ajustes cada 14 días, por lo que los conductores deberán estar atentos a las próximas actualizaciones para conocer las variaciones en los costos de los combustibles.
Con esta reducción, los tres tipos de combustible registrarán nuevos precios en las estaciones de servicio del país. Los conductores podrán consultar la tabla correspondiente a su región antes de abastecer sus vehículos.