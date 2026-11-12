Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2026 - 08:29

Gasolina en Panamá: conoce los nuevos precios por provincia desde este viernes 13 de noviembre

La gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel bajarán de precio. Conoce cuánto costará cada combustible según la región del país.

Conozca la tabla de los nuevos precios de la gasolina por provincia.

Conozca la tabla de los nuevos precios de la gasolina por provincia.


Imagen generada con IA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) informó sobre los nuevos precios máximos de venta al público para la gasolina de 91 y 95 octanos y el diésel bajo en azufre, que registrarán una disminución a partir de este viernes 13 de noviembre de 2026.

Los ajustes permitirán conocer cuánto deberán pagar los conductores por litro de combustible en las distintas regiones del país, de acuerdo con la nueva tabla oficial.

¿Cuánto costará la gasolina por provincia en Panamá?

Los nuevos precios máximos de venta al público por litro estarán distribuidos de la siguiente manera:

Panamá y Colón

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.231

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.102

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.434

Arraiján y La Chorrera

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.234

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.104

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.437

Antón

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.236

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.107

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.440

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.239

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.110

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.442

Chitré y Santiago

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.244

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.115

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.448

Las Tablas

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.247

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.117

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.450

David

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.252

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.123

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.456

Frontera y Boquete

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.255

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.125

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.458

Volcán

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.257

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.128

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.461

Cerro Punta

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.260

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.131

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.464

Puerto Armuelles

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.263

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.133

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.466

Changuinola

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.281

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.152

  • Diésel bajo en azufre: B/.1.485

¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios?

La actualización de los precios máximos de venta al público estará vigente desde el viernes 13 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.

La Secretaría Nacional de Energía realiza estos ajustes cada 14 días, por lo que los conductores deberán estar atentos a las próximas actualizaciones para conocer las variaciones en los costos de los combustibles.

Con esta reducción, los tres tipos de combustible registrarán nuevos precios en las estaciones de servicio del país. Los conductores podrán consultar la tabla correspondiente a su región antes de abastecer sus vehículos.

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