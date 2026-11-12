IDAAN anuncia afectación del suministro de agua potable en tres sectores de Panamá Norte.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que coordina los trabajos para reparar una tubería de 12 pulgadas ubicada en la carretera Madden, en dirección a la estación de bombeo de Don Bosco, en el área de Camping Resort, lo que afectará el suministro de agua potable en varios sectores de Panamá Norte.

La institución explicó que, durante las labores de reparación, se registrarán afectaciones en el abastecimiento de agua potable en las comunidades cercanas.

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¿Qué sectores de Panamá Norte estarán sin agua potable?

De acuerdo con el comunicado del IDAAN, los sectores afectados por los trabajos de reparación son:

La Loma de Agua Buena

Parte de Pedernal 2

La Biblioteca

Las afectaciones estarán relacionadas con las labores que se desarrollarán en la tubería de 12 pulgadas situada en la carretera Madden.