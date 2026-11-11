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Director del Idaan explica daños en tanques de reserva y otras afectaciones causadas por el terremoto

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, explicó que el tanque de reserva de 400,000 galones de la planta potabilizadora de Chitré, tuvo que ser sacado de operaciones debido a los daños causados por el terremoto del 9 de octubre, lo que afecta que el suministro llegue a los lugares distantes de la red. También detalló que algunos tanques ubicadas en barriadas y pueblos se vieron impactados, por lo que están en proceso de identificación, para realizar licitación y contratar a la empresa que se encargará de desmontarlos.