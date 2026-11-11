El arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, monseñor José Domingo Ulloa , acompañará al papa León XIV durante su visita a Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, en un encuentro que, según el religioso, representa una oportunidad para fortalecer la comunión con la Iglesia católica.

Ulloa destacó que durante esta visita tendrá presentes a los panameños, especialmente a las familias que resultaron afectadas por el reciente terremoto registrado en el país.

Monseñor Ulloa llevará en sus oraciones a las familias afectadas por el terremoto en Panamá

El arzobispo expresó su alegría por la oportunidad de acompañar al pontífice y manifestó su deseo de que la visita contribuya a fortalecer la fe y la fraternidad entre los pueblos.

“Acompañar al Santo Padre en esta visita es una alegría y una oportunidad para renovar nuestra comunión con él y con toda la Iglesia. Llevamos en el corazón al pueblo panameño, sus esperanzas y también sus sufrimientos, especialmente los de tantas familias afectadas por el reciente terremoto”, expresó monseñor Ulloa.

Asimismo, destacó la importancia de la oración y la esperanza durante este encuentro religioso.

“Nos unimos en oración para que esta visita sea una ocasión de renovación de la fe, de esperanza y de fraternidad entre nuestros pueblos”, añadió.