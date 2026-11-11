Migración expulsa de Panamá a dos venezolanos con antecedentes penales en Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó sobre la expulsión de Panamá de dos ciudadanos venezolanos con antecedentes penales en Estados Unidos por delitos relacionados con hurto, posesión de drogas y conducción de vehículos sin licencia.
Según Migración Panamá, el procedimiento se desarrolló desde el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, donde se notificó la devolución de los ciudadanos a Venezuela.
“Desde el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, se notificó la devolución de los ciudadanos a su país de origen”, informó la entidad.