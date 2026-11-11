Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 16:06

Migración expulsa de Panamá a dos venezolanos con antecedentes penales en Estados Unidos

El Servicio Nacional de Migración informó sobre la expulsión de dos venezolanos con antecedentes en Estados Unidos. Uno estaría vinculado al Tren de Aragua.

Migración expulsa de Panamá a dos venezolanos con antecedentes penales en Estados Unidos.

Migración expulsa de Panamá a dos venezolanos con antecedentes penales en Estados Unidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó sobre la expulsión de Panamá de dos ciudadanos venezolanos con antecedentes penales en Estados Unidos por delitos relacionados con hurto, posesión de drogas y conducción de vehículos sin licencia.

De acuerdo con la entidad, uno de los extranjeros también estaría vinculado a la organización criminal conocida como Tren de Aragua.

Según Migración Panamá, el procedimiento se desarrolló desde el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, donde se notificó la devolución de los ciudadanos a Venezuela.

“Desde el Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, se notificó la devolución de los ciudadanos a su país de origen”, informó la entidad.

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