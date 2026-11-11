Gordito del Zodiaco: Lotería Nacional anuncia sorteo para el viernes 13 de noviembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció modificaciones en el calendario de sorteos de noviembre y diciembre de 2026, que incluyen el adelanto de los sorteos del Gordito del Zodiaco , así como cambios en las fechas del Sorteo Dominical y el Sorteo Extraordinario.

De acuerdo con la entidad, los ajustes buscan favorecer las ventas durante las quincenas, el pago del décimo tercer mes y la disponibilidad de los ahorros navideños, además de considerar las festividades patrias de noviembre.

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Nuevas fechas del Gordito del Zodiaco de noviembre y diciembre de 2026

La Lotería Nacional informó que los sorteos del Gordito del Zodiaco se realizarán antes de las fechas inicialmente programadas.

Los cambios anunciados son los siguientes:

Gordito del Zodiaco de noviembre: estaba previsto para el viernes 27 de noviembre y se adelantó al viernes 13 de noviembre de 2026 .

Gordito del Zodiaco de diciembre: estaba programado para el viernes 25 de diciembre y se adelantó al viernes 4 de diciembre de 2026.

Lotería Nacional también modifica el Sorteo Dominical y el Extraordinario

Además de los cambios en el Gordito del Zodiaco, la institución anunció ajustes en otros dos sorteos de diciembre:

Sorteo Dominical: se adelanta del domingo 20 al domingo 13 de diciembre de 2026 .

Sorteo Extraordinario: se traslada del domingo 13 al sábado 19 de diciembre de 2026.

La entidad explicó que estas modificaciones buscan aprovechar los períodos de mayor movimiento comercial asociados con las quincenas, el décimo tercer mes y los ahorros de Navidad.

Los compradores de billetes y chances deberán tomar en cuenta las nuevas fechas anunciadas por la Lotería Nacional para los sorteos correspondientes a noviembre y diciembre.