Jubilados y pensionados recibirán el pago de lentes en su cuenta bancaria: CSS anuncia fecha

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que, a partir del martes 17 de noviembre de 2026, comenzará a pagar el beneficio de lentes a jubilados y pensionados mediante transferencias bancarias (ACH), como parte de las mejoras en sus procesos de pago de prestaciones económicas.
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¿Cómo recibirán los jubilados y pensionados el beneficio de lentes de la CSS?
La CSS explicó que el mecanismo de pago dependerá de la modalidad mediante la cual cada beneficiario recibe su pensión:
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Pensionados y jubilados que cobran por ACH: recibirán el beneficio de lentes mediante transferencia a su cuenta bancaria habitual.
Pensionados y jubilados que cobran por cheque: continuarán recibiendo el beneficio bajo esa misma modalidad.
Solicitudes en trámite y nuevas solicitudes: estarán incluidas en el nuevo mecanismo de pago, según corresponda.
La institución precisó que el cambio busca agilizar los pagos y facilitar el acceso a esta prestación económica.
CSS desembolsó más de B/.1 millón en beneficio de lentes durante 2026
Entre enero y septiembre de 2026, un total de 18,771 jubilados y pensionados recibieron el subsidio de lentes, por un monto acumulado de B/.1,064,201.28, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Caja de Seguro Social.
Con la incorporación de las transferencias ACH, la CSS busca modernizar sus procesos administrativos y ofrecer mecanismos de pago más eficientes a los beneficiarios.