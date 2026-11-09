Panamá Nacionales -  9 de noviembre de 2026 - 15:12

Jubilados y pensionados recibirán el pago de lentes en su cuenta bancaria: CSS anuncia fecha

La CSS comenzará a pagar el beneficio de lentes por ACH desde noviembre de 2026. Los jubilados que cobran por cheque mantendrán esa modalidad.

jubilados y pensionados el beneficio de lentes de la CSS

jubilados y pensionados el beneficio de lentes de la CSS

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que, a partir del martes 17 de noviembre de 2026, comenzará a pagar el beneficio de lentes a jubilados y pensionados mediante transferencias bancarias (ACH), como parte de las mejoras en sus procesos de pago de prestaciones económicas.

La medida se aplicará a las solicitudes que se encuentran en trámite y a las nuevas solicitudes. Según la institución, el dinero será depositado directamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben actualmente el pago de su pensión.

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¿Cómo recibirán los jubilados y pensionados el beneficio de lentes de la CSS?

La CSS explicó que el mecanismo de pago dependerá de la modalidad mediante la cual cada beneficiario recibe su pensión:

  • Pensionados y jubilados que cobran por ACH: recibirán el beneficio de lentes mediante transferencia a su cuenta bancaria habitual.

  • Pensionados y jubilados que cobran por cheque: continuarán recibiendo el beneficio bajo esa misma modalidad.

  • Solicitudes en trámite y nuevas solicitudes: estarán incluidas en el nuevo mecanismo de pago, según corresponda.

La institución precisó que el cambio busca agilizar los pagos y facilitar el acceso a esta prestación económica.

CSS desembolsó más de B/.1 millón en beneficio de lentes durante 2026

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 18,771 jubilados y pensionados recibieron el subsidio de lentes, por un monto acumulado de B/.1,064,201.28, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Caja de Seguro Social.

Con la incorporación de las transferencias ACH, la CSS busca modernizar sus procesos administrativos y ofrecer mecanismos de pago más eficientes a los beneficiarios.

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