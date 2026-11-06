Jubilados en Panamá: aprueban nuevos descuentos, ¿cuáles serán los porcentajes y beneficios?

Conozca los nuevos beneficios para los jubilados.

Los jubilados , pensionados y adultos mayores en Panamá tendrán nuevos beneficios con la aprobación del Proyecto de Ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987 y amplía los descuentos en medicamentos, servicios médicos, alimentación, movilidad y otros gastos.

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La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional y enviada nuevamente al Ejecutivo para los trámites correspondientes. Entre los cambios destacan descuentos de hasta el 30 % en determinados servicios y beneficios adicionales para mejorar la calidad de vida de esta población.

¿Cuáles serán los nuevos descuentos para jubilados en Panamá?

Entre los beneficios contemplados en el proyecto de ley se encuentran:

25 % de descuento en restaurantes y locales de expendio de comidas, excepto fondas.

20 % en medicamentos, con receta médica, salvo los de venta libre.

25 % en consultas de medicina general y especialidades médicas y quirúrgicas.

15 % en servicios de optometría y oftalmología.

20 % en exámenes de laboratorio.

30 % en servicios radiológicos.

30 % en procedimientos, tratamientos y medicamentos relacionados con la atención del cáncer.

20 % en prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia.

20 % en pañales para adultos.

20 % en el alquiler, reparación y mantenimiento de equipos de asistencia y movilidad.

15 % en materiales para adecuaciones básicas de las viviendas, como rampas, barras de apoyo y superficies antideslizantes.

¿Qué otros beneficios contempla el proyecto de ley?

La propuesta también establece descuentos en servicios básicos y otros gastos:

20 % en servicios de internet y televisión por cable, para contratos residenciales a nombre del beneficiario que no superen los B/.50.00.

30 % en el cargo fijo del servicio telefónico residencial.

20 % en el servicio de telefonía móvil, para contratos que no superen los B/.30.00.

20 % en la tasa de aseo residencial.

25 % en la compra de ataúdes y urnas, así como en servicios funerarios cuando el fallecido sea jubilado, pensionado o adulto mayor.

20 % en gastos notariales y registrales relacionados con viviendas que cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

Además, contempla la exoneración de impuestos de importación e ITBMS para determinados insumos médicos, como bolsas de colostomía, sondas urinarias y otros productos especificados en el proyecto.

#LoÚltimo El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, sancionó este lunes 2 de noviembre la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, y amplía los descuentos a jubilados, pensionados y adultos mayores.



La nueva norma expande los beneficios que les otorga la Ley 6… pic.twitter.com/kZtDdWqcSN — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

¿Cuándo entrarán en vigencia los nuevos descuentos?

El proyecto establece que la normativa comenzará a regir seis meses después de su promulgación.

Por tanto, los beneficiarios deberán esperar a que se complete el trámite correspondiente y se cumpla el plazo establecido para comenzar a recibir los nuevos beneficios.