Nueva ley de descuentos para jubilados: lista de beneficios y monto de la sanción a quiénes incumplan

Presidente José Raúl Mulino sancionó la ley que amplía los descuentos para jubilados.

Los jubilados , pensionados y adultos mayores en Panamá contarán con nuevos descuentos en productos y servicios de salud, equipos de asistencia, artículos de uso personal y servicios funerarios, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionara este lunes 2 de noviembre de 2026 la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987.

La sanción de la nueva normativa se realizó durante un Consejo de Gabinete extraordinario y contempla una ampliación de los beneficios establecidos para las personas de la tercera edad, con el objetivo de facilitar el acceso a productos y servicios esenciales.

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¿Cuáles son los nuevos descuentos para jubilados y pensionados en Panamá?

La nueva ley amplía los beneficios en diferentes categorías, principalmente en el sector salud, donde se incorporan descuentos en medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos.

Además, contempla descuentos para la adquisición de equipos de asistencia y ayudas técnicas, entre ellos:

Prótesis.

Sillas de ruedas.

Muletas, bastones y andaderas.

Sanitarios portátiles.

Sillas de baño.

Camas hospitalarias.

Colchones especializados.

La normativa también introduce beneficios en la compra de pañales desechables para adultos, así como en la adquisición de ataúdes, urnas y la contratación de servicios funerarios.

Otro de los cambios corresponde a descuentos en determinados gastos relacionados con trámites de vivienda, siempre que el adulto mayor sea propietario del inmueble.

Multas de hasta B/.5,000 por negar descuentos a jubilados y pensionados

La ley sancionada por el presidente Mulino también establece un aumento en las multas aplicables a las personas naturales y jurídicas que se nieguen a otorgar los descuentos contemplados en la normativa.

De acuerdo con la información divulgada, las sanciones podrán alcanzar hasta B/.5,000 para quienes incumplan las disposiciones legales sobre los beneficios de jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Con estas modificaciones, se amplía el alcance de la Ley 6 de 1987, que regula los descuentos y beneficios destinados a esta población en Panamá.