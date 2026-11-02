Nueva ley de descuentos para jubilados: lista de beneficios y monto de la sanción a quiénes incumplan

Los jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá contarán con nuevos descuentos en productos y servicios de salud, equipos de asistencia, artículos de uso personal y servicios funerarios, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionara este lunes 2 de noviembre de 2026 la ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987.
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¿Cuáles son los nuevos descuentos para jubilados y pensionados en Panamá?
La nueva ley amplía los beneficios en diferentes categorías, principalmente en el sector salud, donde se incorporan descuentos en medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos.
Además, contempla descuentos para la adquisición de equipos de asistencia y ayudas técnicas, entre ellos:
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Prótesis.
Sillas de ruedas.
Muletas, bastones y andaderas.
Sanitarios portátiles.
Sillas de baño.
Camas hospitalarias.
Colchones especializados.
La normativa también introduce beneficios en la compra de pañales desechables para adultos, así como en la adquisición de ataúdes, urnas y la contratación de servicios funerarios.
Otro de los cambios corresponde a descuentos en determinados gastos relacionados con trámites de vivienda, siempre que el adulto mayor sea propietario del inmueble.
Multas de hasta B/.5,000 por negar descuentos a jubilados y pensionados
La ley sancionada por el presidente Mulino también establece un aumento en las multas aplicables a las personas naturales y jurídicas que se nieguen a otorgar los descuentos contemplados en la normativa.
De acuerdo con la información divulgada, las sanciones podrán alcanzar hasta B/.5,000 para quienes incumplan las disposiciones legales sobre los beneficios de jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Con estas modificaciones, se amplía el alcance de la Ley 6 de 1987, que regula los descuentos y beneficios destinados a esta población en Panamá.