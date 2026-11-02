Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 13:07

Parque Summit: conozca su horario de atención durante las Fiestas Patrias en Panamá

El Parque Summit mantendrá su horario regular de atención para quienes deseen disfrutar de sus áreas naturales durante noviembre.

Parque Summit mantendrá su horario regular de atención.

Parque Summit mantendrá su horario regular de atención.

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Las familias que buscan opciones para disfrutar de las Fiestas Patrias en la ciudad capital podrán visitar el Jardín Botánico y Parque Summit, que mantendrá su horario habitual de atención durante el mes de noviembre.

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, el parque abrirá sus puertas de martes a domingo, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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El horario de atención será el siguiente:

  • Lunes 2 de noviembre: cerrado.
  • Martes 3 de noviembre: abierto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Miércoles 4 de noviembre: abierto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Jueves 5 de noviembre: abierto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El último ingreso al parque está permitido hasta las 3:30 p.m.

¿Qué pueden encontrar los visitantes en el Parque Summit?

El Parque Summit es un espacio recreativo y de educación ambiental que cuenta con áreas verdes, jardines y diversidad de especies de plantas y animales.

La Alcaldía recomienda a los visitantes tomar en cuenta los horarios antes de planificar sus recorridos.

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