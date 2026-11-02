Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 11:56

Metro de Panamá anuncia horario por Fiestas Patrias 2026: ¿A qué hora abrirá este 3 de noviembre?

El Metro de Panamá informó que operará con un horario especial durante cinco fechas de las Fiestas Patrias de noviembre de 2026.

Metro de Panamá anuncia horario por Fiestas Patrias 2026.

Metro de Panamá anuncia horario por Fiestas Patrias 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Los usuarios de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá deberán tomar en cuenta los cambios en el horario de operaciones durante las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, cuando miles de panameños se movilizarán para participar en desfiles, actos cívicos y otras actividades conmemorativas.

La empresa de transporte informó que, durante cinco fechas del mes de noviembre, el servicio estará disponible desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., por lo que recomienda a los pasajeros organizar sus desplazamientos de acuerdo con esta programación.

Metro de Panamá: ¿Qué días tendrá horario especial en noviembre de 2026?

  • Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
  • Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
  • Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.
  • Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de Panamá de España en la Villa de Los Santos.
  • Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

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