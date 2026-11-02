Metro de Panamá anuncia horario por Fiestas Patrias 2026: ¿A qué hora abrirá este 3 de noviembre?

Los usuarios de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá deberán tomar en cuenta los cambios en el horario de operaciones durante las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, cuando miles de panameños se movilizarán para participar en desfiles, actos cívicos y otras actividades conmemorativas.
Metro de Panamá: ¿Qué días tendrá horario especial en noviembre de 2026?
- Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
- Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.
- Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.
- Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de Panamá de España en la Villa de Los Santos.
- Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.