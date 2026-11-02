Cinta tricolor en Panamá: ¿Qué significa y cómo debe colocarse durante las fiestas patrias?

Estos colores recuerdan parte de la historia política del país.

Con la llegada del Mes de la Patria, las calles, viviendas y edificios en Panamá comienzan a vestirse de azul, blanco y rojo. Entre los elementos más utilizados durante estas fechas está la cinta tricolor, pero ¿qué representa y cuál es la forma correcta de colocarla?

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¿Qué significan sus colores?

La cinta tricolor utiliza los mismos colores de la Bandera Nacional:

Azul: representa al Partido Conservador.

Rojo: representa al Partido Liberal.

Blanco: simboliza la paz y la unión entre ambos partidos.

Estos colores recuerdan parte de la historia política del país y los valores que dieron origen a la bandera panameña.

La cinta tricolor utiliza los mismos colores de la Bandera Nacional. @Telemetro Reporta

¿Cómo debe colocarse la cinta tricolor?

De acuerdo con las recomendaciones para el uso de los elementos tricolores, cuando se coloca de forma horizontal, el azul debe ir arriba, seguido del blanco y el rojo.

En el caso de las cintas que utilizan los estudiantes de cuadro de honor, se llevan desde el hombro derecho hacia la cadera izquierda, con el azul en la parte superior, el blanco en el centro y el rojo abajo.

Durante noviembre, este elemento forma parte de las decoraciones que acompañan las celebraciones patrias y refleja la tradición de vestir al país con los colores que identifican a Panamá.