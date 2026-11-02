Feriados en Panamá: ¿cuánto deben pagarte si te toca trabajar?

Con la llegada de las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, muchos trabajadores en Panamá se preguntan qué ocurre si deben laborar durante los días feriados y cuánto dinero les corresponde recibir por esa jornada.

El Código de Trabajo de Panamá, en su artículo 49, establece que quienes trabajen durante un día de fiesta o duelo nacional de descanso obligatorio tienen derecho a recibir un recargo del 150% sobre el salario de la jornada ordinaria, además de un día de descanso compensatorio durante la misma semana.

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Esto significa que el pago correspondiente a esa jornada equivale a 2.5 veces el salario ordinario, según lo establecido en la legislación laboral.

Días feriados: ¿Cuánto deben pagarte si te toca trabajar?

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) señala que los trabajadores del sector privado que laboren durante un feriado de descanso obligatorio deben recibir el recargo correspondiente.

Por ejemplo, si una persona gana B/.30 por una jornada ordinaria, el cálculo sería el siguiente:

Salario ordinario de la jornada: B/.30.

Recargo del 150%: B/.45.

Total correspondiente al día feriado trabajado: B/.75.

Este cálculo representa el valor total de la jornada, no necesariamente un pago adicional de B/.75 sobre el salario que ya recibe el trabajador.

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Además del recargo, la legislación establece el derecho a un día de descanso compensatorio durante la misma semana.

¿Cuáles son los días feriados de noviembre de 2026?

De acuerdo con el artículo 46 del Código de Trabajo, los días de descanso obligatorio por las Fiestas Patrias son:

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Los trabajadores que deban laborar durante estas fechas tienen derecho al recargo del 150%, conforme al artículo 49 del Código de Trabajo.

¿El 4 de noviembre se paga como día feriado?

Aunque el miércoles 4 de noviembre se celebra el Día de los Símbolos Patrios, esta fecha no está establecida como día de descanso obligatorio para el sector privado en el artículo 46 del Código de Trabajo.

Por lo tanto, quienes trabajen ese día durante su jornada habitual no reciben automáticamente el recargo del 150%.

Sin embargo, si el 4 de noviembre coincide con el día de descanso semanal del trabajador, deberán aplicarse las disposiciones laborales correspondientes a esa situación.

Las instituciones públicas también pueden estar sujetas a disposiciones especiales de cierre o suspensión de labores, sin que ello convierta automáticamente la fecha en un feriado obligatorio para las empresas privadas.

¿Qué pasa si también trabajas horas extras durante un feriado?

Si el trabajador realiza horas extraordinarias durante un día feriado, el pago deberá calcularse considerando las disposiciones del Código de Trabajo sobre la jornada extraordinaria y los recargos aplicables.

El monto dependerá del horario, la duración del trabajo y las condiciones de la jornada.

Los trabajadores que tengan dudas sobre el cálculo de sus pagos pueden acudir al MITRADEL para recibir orientación sobre sus derechos laborales.