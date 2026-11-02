¿Cuándo se jugará el sorteo Miercolito de la Lotería Nacional por Fiestas Patrias?

Cambios de fecha de los sorteos de la Lotería.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo Miercolito , previsto para el miércoles 4 de noviembre de 2026, fue reprogramado para el jueves 5 de noviembre, debido a la conmemoración del Día de los Símbolos Patrios en Panamá.

Este cambio forma parte de los ajustes realizados por la institución con motivo de las Fiestas Patrias, que comenzarán el martes 3 de noviembre con la celebración de la Separación de Panamá de Colombia.

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Además, la entidad informó que las modificaciones en el calendario de sorteos se extenderán hasta diciembre, con el propósito de favorecer las ventas durante los períodos de pago de quincenas, el décimo tercer mes y los ahorros navideños.

Calendario de sorteos de la Lotería Nacional para noviembre y diciembre de 2026

De acuerdo con la programación anunciada, los sorteos tendrán las siguientes modificaciones:

Miercolito: el sorteo programado para el miércoles 4 de noviembre se realizará el jueves 5 de noviembre de 2026.

Gordito del Zodiaco: el sorteo previsto para el viernes 27 de noviembre se adelantará al viernes 13 de noviembre de 2026.

Gordito del Zodiaco: el sorteo inicialmente programado para el 25 de noviembre se trasladará al viernes 4 de diciembre de 2026.

Dominical: el sorteo correspondiente al domingo 20 de diciembre se adelantará al domingo 13 de diciembre de 2026.

Extraordinaria: el sorteo previsto para el domingo 13 de diciembre se realizará el sábado 19 de diciembre de 2026.

La Lotería Nacional recomienda a los compradores mantenerse atentos a las nuevas fechas para participar en los sorteos correspondientes a los dos últimos meses del año.