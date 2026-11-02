Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 10:55

Discurso del 2 de noviembre resalta la identidad nacional y la historia de Panamá

El discurso destacó la importancia de la unidad, la democracia y el respeto a las diferencias entre los panameños.

Discurso en el que resaltó la importancia de preservar la identidad nacional.

Discurso en el que resaltó la importancia de preservar la identidad nacional.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Durante la romería del 2 de noviembre, frente a la tumba de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República de Panamá, Julio E. Linares Franco ofreció un discurso en el que resaltó la importancia de preservar la identidad nacional y recordar los acontecimientos que marcaron la historia del país.

Discurso en el que resalt&oacute; la importancia de preservar la identidad nacional.

Discurso en el que resaltó la importancia de preservar la identidad nacional.

¿Qué destacó durante su intervención?

Linares Franco hizo referencia al proceso histórico que llevó a Panamá a separarse de Colombia en 1903, así como al papel de figuras como Justo Arosemena, José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero.

También hizo un llamado a la unidad, la tolerancia y el fortalecimiento de la democracia, destacando que las diferencias no deben impedir que los panameños trabajen por un mismo país.

El discurso concluyó con un mensaje de reflexión sobre la capacidad de Panamá para superar sus dificultades históricas. ''Si ayer lo logramos, no dudo un ápice que hoy también podemos'', expresó.

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