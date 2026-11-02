Bomberos emiten recomendaciones ante nuevos sismos en Panamá: ¿Qué hacer durante un temblor?

Un sismo de magnitud 5.9, registrado a las 10:50 a.m. de este sábado al noreste de Tonosí, provocó alarma entre residentes de provincias centrales y evacuaciones en edificios de la ciudad capital.
Ante estos movimientos telúricos, el Cuerpo de Bomberos de Panamá recordó a la población las medidas de seguridad que debe aplicar durante un sismo, independientemente de su magnitud.
¿Qué hacer durante un sismo?
Entre las principales recomendaciones de los Bomberos se encuentran:
- Mantener la calma y activar el protocolo de emergencia.
- Buscar protección en una zona segura de la estructura, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Ubicarse debajo de un mueble sólido y resistente, si está disponible.
- Evitar utilizar mesas de vidrio o muebles frágiles como protección.
Una vez finalizado el movimiento, se recomienda cortar el suministro eléctrico y de gas, dirigirse a un punto de encuentro alejado de árboles, postes y tendidos eléctricos.
Antes de regresar a la vivienda o edificio, es importante esperar la autorización de las autoridades y revisar si la estructura presenta daños.
¿Cuántas réplicas se han registrado desde octubre?
Cifras del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá indican que, desde el terremoto del pasado 9 de octubre, se han registrado más de 1,100 réplicas.
Nestor Luque, director de la entidad explicó que estos movimientos forman parte del proceso natural de reacomodo del sistema de fallas y que, generalmente, disminuyen progresivamente en magnitud y frecuencia.
Asimismo, hizo un llamado a la calma, al señalar que este comportamiento podría prolongarse durante aproximadamente dos meses.
Las autoridades reiteran la importancia de estar preparados ante cualquier movimiento telúrico y conocer las rutas de evacuación y puntos de encuentro para proteger la vida.